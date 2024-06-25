Euro 2024: Προβλημάτισε ξανά και πέρασε ως 2η η Γαλλία

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Γαλλία που προβληματίζει και απογοητεύει! Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν για ακόμη ένα ματς στο Euro 2024 δεν έθελξε, ήταν αναποτελεσματική και δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Πολωνία, μένοντας στο 1-1.



Κάπως έτσι, οι «τρικολόρ» πέρασαν στα νοκ-άουτ ως δεύτεροι μετά τη νίκη της Αυστρίας επί της Ολλανδίας (2-3) και περιμένουν να μάθουν αντίπαλο από τον 5ο όμιλο.



Ο Εμπαπέ με το πρώτο του γκολ σε Euro άνοιξε το σκορ με πέναλτι για τους Γάλλους, οι οποίοι έπεσαν πάνω στον εντυπωσιακό Σκορούπσκι, ενώ ο Λεβαντόφσκι με τον ίδιο τρόπο και με… διπλή προσπάθεια (σσ. δόθηκε επανάληψη) ισοφάρισε για τους Πολωνούς που αποχαιρέτησαν το τουρνουά με ψηλά το κεφάλι.



Το ματς



Από την αρχή του παιχνιδιού η Γαλλία είχε διάθεση να απειλήσει, με την Πολωνία ωστόσο παρόλο που ήταν αδιάφορη βαθμολογικά, όποτε έβγαινε στις αντεπιθέσεις γινόταν επικίνδυνη. Στο 11ο λεπτό οι «τρικολόρ» είχαν μια μεγάλη φάση όταν ο Ντεμπελέ έκανε το γύρισμα, ο Εμπαπέ δεν πρόλαβε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με προβολή, με τον Ερναντέζ να κάνει στη συνέχεια το σουτ, αλλά ο Σκορούπσκι έδιωξε. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί, αφού οκτώ λεπτά αργότερα οι Γάλλοι απείλησαν ξανά.



Ο Ντεμπελέ έκανε ένα κοντινό σουτ, με την μπάλα να σταματάει πάνω στον Σκορούπσκι, ο Καντέ στη συνέχεια πήρε το ριμπάουντ, αλλά έκανε πολύ κακή πάσα και η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 34ο λεπτό οι Πολωνοί βγήκαν στην επίθεση, με τον Σιμάνσκι να κάνει το γύρισμα, ο Λεβαντόφσκι να παίρνει την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ. Στη συνέχεια η Γαλλία έπαιζε… μονότερμα, έχοντας τη μια φάση μετά την άλλη. Ωστόσο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί καμία φάση της και έτσι οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0).



Με τον ίδιο ρυθμό μπήκε η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα του Ντεσάν να κερδίζει πέναλτι στο 55’ όταν ο Ντεμπελέ ανετράπη από τον Κιβιόρ. Ένα λεπτό αργότερα ο Εμπαπέ το μετέτρεψε σε γκολ, το οποίο ήταν και το πρώτο του στη διοργάνωση. Στη συνέχεια τόσο ο Ντεσάν, όσο και ο Πρόμπιερζ έκαναν αλλαγές, με την Πολωνία να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να προσπαθεί να φανεί απειλητική.



Από πλευράς Γαλλίας ο Εμπαπέ ήταν εκείνος που απειλούσε συνεχώς, με τους Πολωνούς να κερδίζουν τελικά πέναλτι σε μια ανύποπτη φάση στο 75’, όταν ο Ουπαμεκανό βρήκε χαμηλά τον Σφιντέρσκι, με τον διαιτητή να δείχνει αρχικά παίζεται, αλλά στη συνέχεια η φάση εξετάστηκε στο VAR. Τελικά ο Ιταλός ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Λεβαντόφσκι να εκτελεί αλλά τον Μενιάν να το βγάζει. Ωστόσο έγινε επανάληψη του πέναλτι αφού ο κίπερ των Γάλλων δεν πατούσε τη γραμμή. Στο 79’ τελικά ο Λέβα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1!



Το ματς πήρε άγρια ομορφιά στο φινάλε, με τους Πολωνούς να το ψάχνουν περισσότερο και οι Γάλλοι να δείχνουν εκτός κλίματος του αγώνα, αλλά το σκορ έμεινε ως είχε μέχρι το τελευταίο λεπτό και οι «τρικολόρ» προκρίθηκαν ως δεύτεροι στα νοκ-άουτ. Την ίδια ώρα, οι Πολωνοί αποχαιρέτησαν με ένα θετικό αποτέλεσμα τη διοργάνωση!

