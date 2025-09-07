Ελλάδα-Ισραήλ: Οι διαιτητές του πρώτου νοκ άουτ της Εθνικής

Η FIBA έκανε γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης της Ελλάδας με το Ισραήλ (21:45) για τους «16» του Ευρωμπάσκετ. Πρόκειται για τους Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λουίς Καστίγιο (Ισπανία).

Ο πρώτος διηύθυνε χθες το Τουρκία-Σουηδία (85-79), ενώ στην πρώτη φάση ήταν στα Λετονία-Τουρκία (73-93) και Τουρκία-Σερβία (95-90).

Ο δεύτερος «σφύριξε» χθες στο Σερβία-Φινλανδία (86-92) και στην πρώτη φάση ήταν στο Ισραήλ-Σλοβενία (96-106), στο Γαλλία-Σλοβενία (103-95) και στο Γαλλία-Πολωνία (83-76).

Ο τρίτος ήταν επίσης χθες στο Σερβία-Φινλανδία (86-92), ενώ στην πρώτη φάση διαιτήτευσε στα Φινλανδία-Γερμανία (61-91), Φινλανδία-Λιθουανία (78-81) και Λιθουανία-Γερμανία (88-107).

