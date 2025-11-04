Στο NBA oι Σέλτικς έχασαν από τους Τζαζ (103-105) συνεχίζοντας την προβληματική τους πορεία, αλλά ο Τζέιλεν Μπράουν «βράζει» με τη διαιτησία.

Με την ομάδα του στο +1 στο τελευταίο λεπτό, ο σταρ της Βοστώνης επιχείρησε ένα ντράιβ αλλά ανατράπηκε από αντίπαλό του που γλίστρησε με αποτέλεσμα από το… τάκλιν αυτό η Γιούτα να πάρει το προβάδισμα.

«Θα φάω πρόστιμο, αλλά δεν μπορεί να γίνεται ένα τέτοιο λάθος ως σε εκείνο το σημείο του αγώνα. Είναι το τέταρτο δωδεκάλεπτο, ένα λεπτό απομένει ή λιγότερο και όλοι οι διαιτητές αγνοούν την απόφαση. Αυτό μας κόστισε ένα παιχνίδι. Απαράδεκτο. Αυτό δεν ήταν καλό. Και μετά μου λένε, "Α, δεν το είδαμε". Πώς γίνεται κανείς σας να μην το βλέπει; Δεν μπορείς να ανατρέπεις κάποιον και απλώς να μην δίνεις το φάουλ. Είναι ανοησίες», τόνισε ο Μπράουν που είχε 36 πόντους.

