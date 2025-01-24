Και επίσημα «ροσονέρο» ο Κάιλ Γουόκερ

Ποδοσφαιριστή της Μίλαν με κάθε επισημότητα αποτελεί από το βράδυ της Παρασκευής (24/01) ο Κάιλ Γουόκερ!



Οι «ροσονέρι», που βρισκόντουσαν που κυνηγούσαν εδώ και αρκετές ημέρες την περίπτωση του Άγγλου μπακ, ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον παίκτη και τη Μάντσεστερ Σίτι, προσθέτοντας έναν εξαιρετικό παίκτη στα άκρα της άμυνάς τους.



O 34χρονος δεξιός μπακ μετακόμισε στο Μιλάνο με τη μορφή δανεισμού από τους «πολίτες», με την ομάδα του Κονσεϊσάο να διατηρεί οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.



Φέτος, στο πρώτο μισό της σεζόν, ο πολύπειρος διεθνής κατέγραψε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον βρετανικό σύλλογο.

