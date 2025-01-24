Super League: Διπλό... οκτάδας για τον Ατρόμητο των 10 παικτών στο Βόλο (1-0)

Αν και βρέθηκε να παίζει με παίκτη λιγότερο για περίπου ένα ημίχρονο (αποβολή του Καρλίτος στο 51’), ο Ατρόμητος βρήκε τον τρόπο για να περάσει με νίκη απ’ τον Βόλο στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 20ής αγωνιστικής της Super League και «σκαρφάλωσε» στην 8η θέση μπαίνοντας στη «ζώνη» των play off 5-8 που θα έχει ως «έπαθλο» ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Ο Μανσούρ στο 81’ σημείωσε το «χρυσό» γκολ για τους Περιστεριώτες που «έγραψαν» δεύτερο σερί τρίποντο εκτός έδρας, παρέμεινε στην 11η θέση η ομάδα του Βόλου που γνώρισε την 4η ήττα της στα τελευταία 5 παιχνίδια της Λίγκας.

Ο Βόλος μπήκε καλύτερα στο ματς και είχε τις δύο πρώτες καλές στιγμές στον αγώνα. Στο 14’ από εξαιρετική σέντρα του Σούντγκρεν από δεξιά, ο Κόντε από το ύψος του πέναλτι πήρε την κεφαλιά που πέρασε δίπλα απ’ το δοκάρι, ενώ στο 24’ από νέα πάσα του Σούντγκρεν, ο Κόμπα βρέθηκε σε θέση βολής με όλο το τέρμα μπροστά του, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Μετά το ημίωρο ο Ατρόμητος ισορρόπησε το ματς και στο 32’ έχασε μεγάλη ευκαιρία μετά από σέντρα του Καρλίτος, πρώτη κεφαλιά του Τσακμάκη και δεύτερη του Τζοβάρα που ανάγκασε σε καταπληκτική επέμβαση στο «παραθυράκι» του τον Σιαμπάνη. Στο 40’ έπειτα από σέντρα του Κίνι, ο Χέρμανσον δεν μπόρεσε να απομακρύνει όπως ήθελε, αλλά ο Καρλίτος δεν πρόλαβε να παρέμβει μέσα απ’ τη μικρή περιοχή.

Στο 51’ οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν όταν από παρατεταμένο τράβηγμα του Κόμπα στη φανέλα, ο Καρλίτος εκνευρισμένος του έριξε αγκωνιά και είδε την απευθείας κόκκινη και ο Αργεντινός επιθετικός του Βόλου την κίτρινη.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα ο Βόλος προσπάθησε να πιέσει την άμυνα του Ατρόμητου, όμως οι Περιστεριώτες ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα. Στο 81’ σε εκτέλεση κόρνερ του Αθανασίου, ο Μανσούρ πήρε καρφωτή κεφαλιά από δύσκολη θέση κι έκανε το 1-0 για τον Ατρόμητο, σε μία φάση που είχε ευθύνη κι ο γκολκίπερ της θεσσαλικής ομάδας.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 31’ Φερράρι, 51’ Κόμπα, 82’ Σούντγκρεν, 89’ Ασεχνούν - 85’ Αθανασίου, 89’ Καραμάνης, 90’+4’ Μουντές

Αποβολές: 51 Καρλίτος (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν, Καλογερόπουλος, Χέρμανσον, Φερράρι (82’ Μύγας) Ντε Καμπς (72’ Κόσζτα), Τσοκάνης, Κόμπα (62’ Ασεχνούν), Σκραμπ, Λάμπρου (82’ Χιλ), Κόντε.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χουτεσιώτης, Κίνι, Τσακμάκης, Μανσούρ, Αθανασίου, Ουεντραόγκο (86’ Σταυρόπουλος), Καλοσκάμης (65’ Ουάρντα), Καραμάνης, Τσιγγάρας (65’ Μπάκου), Τζοβάρας (72’ Μουντές), Καρλίτος.

