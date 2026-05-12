Έκλεισε τον Μιντς η Ντουμπάι BC

Μια αρκετά «ψαγμένη» κίνηση έκανε η Ντουμπάι BC, καθώς απέκτησε τον Ντέβιον Μιντς.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ (1,91μ.) έκανε εξαιρετική σεζόν με την Βίρτσμπουργκ μετρώντας 15,6 πόντους (44,3% στα τρίποντα), 3,2 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ κατά μέσο όρο στο BCL, ενώ στο γερμανικό πρωτάθλημα έχει 16,4 πόντους (40,5% στα τρίποντα), 3,4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1,2 κλεψίματα ανά αγώνα.

