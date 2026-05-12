Ισορροπημένο Game 5 περιμένει μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού ο Πέδρο Μαρτίνεθ, όπως τόνισε ο προπονητής των «πορτοκαλί» εν όψει της αυριανής αναμέτρησης που θα κρίνει την πρόκριση στο Final 4.

«Ο παράγοντας έδρα δεν είναι τόσο σημαντικός, όπως έχουμε ήδη δει στη σειρά. Στη σειρά φαίνεται ότι υπάρχει πολλή ισορροπία. Όλα τα ματς κρίθηκαν με πολύ μικρή διαφορά και το να σκεφτεί κανείς ότι αύριο θα είναι διαφορετικά δεν είναι λογικό. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην καταρρεύσουμε, να προσπαθήσουμε να μείνουμε πιστοί σε αυτό που δουλεύουμε στις προπονήσεις εδώ και καιρό και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας», τόνισε.

«Αν προκριθούμε θα είναι μια μεγάλη χαρά και αν όχι, μια απογοήτευση. Αλλά η σεζόν μας στην Ευρωλίγκα είναι πολύ καλή, ό,τι και αν γίνει την Τετάρτη. Εγώ προσπαθώ να μην υπερεκτιμώ καμία στιγμή. Είναι ένα ματς με μεγάλη σημασία και θα θέλαμε να το κερδίσουμε, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για όλα», πρόσθεσε ο Ισπανός τεχνικός που αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν.

Αναφερόμενος στον τραυματισμό του Μπράξτον Κι, που υπέστη κάταγμα στη μύτη την Κυριακή και σήμερα προπονήθηκε με προστατευτική μάσκα, είπε: «Ως σύλλογος έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας για τον Μπράξτον. Είναι πολεμιστής και έχει πολύ καλή προδιάθεση. Τη μάσκα του την έφεραν σήμερα το πρωί και δεν είναι πολύ άνετη. Πρακτικά δεν έχει προπονηθεί καθόλου. Αύριο θα κάνουμε ό,τι θέλει εκείνος σχετικά με τη συμμετοχή του».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.