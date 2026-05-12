Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος φιλοξενήθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και επιβεβαίωσε πως θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο. Ο πολύπειρος προπονητής των πρωταθλητών ξεκαθάρισε πως δεν θα έφευγε ποτέ από τους «πράσινους» στις δύσκολες εποχές που πλέον έχουν περάσει, ενώ δεν έκρυψε το μεγάλο του όραμα για έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Παράλληλα, θυμήθηκε το μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού στο Αιγίνιο, ενώ μίλησε για τη συνεργασία με τον γιο του και παίκτη του στον Παναθηναϊκό, αλλά και το εμβληματικό πανό «Μόνο Ανδρεόπουλος» που αναρτάται όπου αγωνίζεται η ομάδα.



Αναλυτικά, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος μίλησε στους Βάιο Τσούτσικα, Μιχάλη Τσόχο και Γιώργο Ζαχαρίου για:

-το πόσα χρόνια θα είναι ακόμη στον Παναθηναϊκό: «Το μέλλον δεν το γνωρίζει κανένας, αλλά τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά, ναι, θα είμαι στον Παναθηναϊκό».



-το αν αντιλαμβάνεται πως αποτελεί εμβληματική μορφή για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού: «Δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί η καθημερινότητα και η πίεση είναι τόσο μεγάλες, που κανείς δεν έχει χρόνο να σκεφτεί κάτι άλλο από τις υποχρεώσεις και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με την ομάδα. Το εισπράττω στην καθημερινότητά μου από τον κόσμο, μου δίνουν να καταλάβω την αγάπη και εκτίμηση στο πρόσωπό μου».



-το πανό «Μόνο Ανδρεόπουλος» που υπάρχει συχνά στο γήπεδο: «Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και ζήτησα να γνωρίσω τον άνθρωπο αυτό. Μου εξήγησε το ‘μόνο’ τι σημαίνει, με εντυπωσίασε και με συγκίνησε για τη φιλοσοφία του».



-το γεγονός ότι είναι από τα 18 του στον Παναθηναϊκό: «Έχουν έρθει και… Σειρήνες και προτάσεις με περισσότερα χρήματα, αλλά πάντα κάτι με κρατούσε σε αυτή την ομάδα, που όμως με ήθελε να μείνω και να προσφέρω. Έχω βρεθεί και σε πολύ δύσκολες εποχές, που δεν είναι πολύ μακρινές. Σε τέτοιες εποχές εγώ δεν θα έφευγα, δεν θα άφηνα ποτέ τον Παναθηναϊκό σε κάποια άλλα χέρια. Δεν ήταν μόνο τα δικά μου χέρια, ήταν και άλλοι άνθρωποι δίπλα μας. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, ίσως και να μην υπήρχε σαν τμήμα ή να ήταν σε μικρότερες κατηγορίες».

-το μπαράζ στο «Αιγίνιο: «Εκείνη την περίοδο μέχρι το Σεπτέμβριο ο Παναθηναϊκός ήταν να μην κατέβει στο πρωτάθλημα. Μια παρέα ανθρώπων είπαμε ‘όχι’, να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία, μέχρι να έρθουν καλύτερες μέρες. Δεν μπορούσε κανένας να κοιμηθεί σκεφτόμενοι πως θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πέσει κατηγορία ενώ ήταν στα χέρια μας».



-τις προσδοκίες που έχει πλέον με τον Παναθηναϊκό: «Είναι μεγάλο το ερώτημα. Όλος ο κόσμος αυτή την απάντηση περιμένει. Θέλω να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής και να κατακτά τίτλους. Αυτό είναι το DNA του Παναθηναϊκού. Σαν απωθημένο, μπορούμε να πούμε ότι ο κόουτς Ανδρεόπουλος περιμένει μια κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί στο ανδρικό βόλεϊ. Φτάσαμε δύο φορές στα ημιτελικά, που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Τη μια φορά χάσαμε από τον Ολυμπιακό, που πήρε τον τίτλο και γι’ αυτό εκλήφθηκε ως μεγάλη αποτυχία για μας. Το βόλεϊ είναι σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ ψηλά, όλες οι χώρες, ειδικά στην Ευρώπη, παίζουν βόλεϊ υψηλού επιπέδου. Αυτό ισχύει μόνο στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο, δεν ισχύει για παράδειγμα στο μπάσκετ».



-το μπλοκ του γιου του που χάρισε το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό: «Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η θέση ενός πατέρα και γιου σε μια ομάδα και τι μπορεί να ακούσει κάποιος. Κι εγώ, αλλά κυρίως ο Χαράλαμπος έχουμε μια ικανότητα να διαχωρίζουμε τη σχέση πατέρα-γιου και προπονητή-αθλητή. Ο Χαράλαμπος έχει δώσει πολλά στον Παναθηναϊκό, και φέτος αλλά και στο παρελθόν. Η επιστροφή του από την Ιταλία δεν ήταν επιλογή δική μου, αλλά του Παναθηναϊκού. Αυτό το λέω για να δείξω ότι διαχωρίζουμε την οικογενειακή σχέση με την επαγγελματική. Είναι ένας αθλητής όπως όλοι για μένα στο γήπεδο. Είναι δύσκολη η σχέση πάντως».



-την παρουσία του στους αγώνες πόλο του Παναθηναϊκού: «Όποτε μπορώ παρακολουθώ την ομάδα του πόλο. Το έχω υποσχεθεί και στον κόουτς Μάζη πως θα είμαι εκεί».



Ακούστε την συνέντευξη:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.