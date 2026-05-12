Αποσύρεται ο Γιαν Βέσελι

Τέλος σε μια πολύ αξιόλογη καριέρα αποφάσισε να βάλει ο Γιαν Βέσελι. Όπως ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα, ο Τσέχος σέντερ θα αποσυρθεί με τη λήξη της τρέχουσας περιόδου.

Ο 36χρονος άσος, που είχε αναδειχθεί MVP της Ευρωλίγκας το 2019, έκανε το ξεπέταγμα με την Παρτίζαν από το 2008 μέχρι το 2011, στη συνέχεια επελέγη στο Νο6 του ντραφτ από τους Γουίζαρντς και έμεινε για μια τριετία στο ΝΒΑ παίζοντας και στους Νάγκετς.

Από το 2014 μέχρι το 2022 έπαιζε στη Φενέρμπαχτσε, με την οποία κατέκτησε την Ευρωλίγκα το 2019, ενώ επελέγη και τρεις φορές στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης (2016, 2018, 2019). Μάλιστα στην τουρκική ομάδα έγινε επιστήθιος φίλος του Κώστα Σλούκα, τον γιο του οποίου βάφτισε το 2025.

Από το 2022 παίζει στην Μπαρτσελόνα, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Τσεχίας συμμετέχοντας και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021.

