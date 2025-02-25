Λύγισε την Ολλανδία χωρίς να «γκαζώσει» και ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Eurobasket 2025 η Εθνική!

Έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή της από το προ ημερών εκτός έδρας παιχνίδι της με την Τσεχία, η «γαλανόλευκη» μπορεί να αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες επιθετικά, με τον Βασίλη Σπανούλη να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα, αλλά τελικά κατάφερε να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της κόντρα στην αποκλεισμένη Ολλανδία στο κατάμεστο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας, παίρνοντας τη νίκη με 63-53!

Έτσι, ολοκλήρωσε την παρουσία της στον 6ο όμιλο των προκριματικών ως πρωτοπόρος με ρεκόρ 5-1, στρέφοντας πλέον το βλέμμα της στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία!

Στο ημίχρονο βραβεύτηκε η «χρυσή» Εθνική που κατέκτησε το Eurobasket του 2005, με τα μέλη της να γνωρίζουν την αποθέωση από τον κόσμο που γέμισε τις κερκίδες του κλειστού!

Κορυφαίοι για την ομάδα του Σπανούλη ήταν οι Λαρεντζάκης (14π, 5 ριμπ, 3 ασίστ), Τολιόπουλος (11π, 4 ριμπ, 2 ασίστ), Ζούγρης (9π, 9 ριμπ) και Παπαπέτρου (9π, 6 ριμπ, 3 ασίστ), ενώ ο Νικολαΐδης πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών, έχοντας 7 πόντους και 2 ασίστ!

Το ματς:

Με Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Αβδάλα, Παπαπέτρου και Ζούγρη, ξεκίνησε την αναμέτρηση η Εθνική μας, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην έχει στη διάθεσή του σε σύγκριση με το παιχνίδι κόντρα στην Τσεχία τους Παπαγιάννη, Μήτογλου, Μήτρου-Λονγκ, Χουγκάζ και Μωραΐτη, αντικαθιστώντας τους στη δωδεκάδα του με τους Νετζήπογλου, Τσαλμπούρη, Τανούλη, Νικολαΐδη και Κουζέλογλου.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες στα πρώτα του λεπτά, και με τον Ζούγρη να βάζει μπροστά (4-3) την Εθνική μας με διαδοχικά του καρφώματα! Ο Καλαϊτζάκης με τρίποντο έγραψε το 7-3, με τον Στολκ να μειώνει στο καλάθι, έχοντας και τους 5 πόντους των φιλοξενούμενων. Ο Ντόρσον μπλόκαρε εντυπωσιακά τον Τολιόπουλο και ο Στολκ ευστόχησε ξανά από μακριά για το 7-8, ενώ ο Λαρεντζάκης απάντησε με δικό του τρίποντο και έδωσε ασίστ μισού γηπέδου για το κάρφωμα του Παπαπέτρου, με το οποίο έγινε το 12-8. Οι Ολλανδοί συνέχισαν να είναι εύστοχοι στα τρίποντά τους, με τον Κραχ να μειώνει σε 12-11, αλλά οι Παπαπέτρου και Λαρεντζάκης απάντησαν για το 18-13, πριν οι φιλοξενούμενοι φτιάξουν μικρό σερί 5-0, ισοφαρίζοντας για το 18-18 της πρώτης περιόδου.

Lary & Papi in front of a sell-out crowd in Patra 🇬🇷#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/fCS8sSUnsk — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 24, 2025

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να μην βρίσκουν ρυθμό επιθετικά, με τους Νετζήπογλου και Κουζέλογλου να διαμορφώνουν το 22-18, ενώ οι Ολλανδοί έμειναν χωρίς πόντο για 5 ολόκληρα αγωνιστικά λεπτά,με την Εθνική μας να φτιάχνει σερί 8-0 και να ξεφεύγει με 26-18, χάρη σε ένα ακόμα κάρφωμα του Ζούγρη. Ο Τολιόπουλος έβαλε το πρώτο του τρίποντο στο ματς για το 29-21, ο Χόλαντερς έφτασε τους 5 σερί προσωπικούς πόντους για το 29-23, αλλά πήγε στον πάγκο με τρία γρήγορα φάουλ,ενώ ένα τρίποντο του Νικολαΐδη (στο ντεμπούτο του) μετά από ασίστ πίσω από την πλάτη του Καλαϊτζάκη, έδωσε στην Εθνική μας το πρώτο της διψήφιο προβάδισμα στην βραδιά (34-23), με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου!

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Καλαϊτζάκη να σκοράρει με λέι απ για το 36-23 και να παίζει μία ακόμα καλή άμυνα, αναγκάζοντας τους Ολλανδούς σε παράβαση μπρος-πίσω, πριν ο Στολκ φτάσει τους 13 προσωπικούς πόντους, μειώνοντας σε 36-28. Ο Τολιόπουλος με τρελό του τρίποντο «έγραψε» το 39-28 και ο Λαρεντζάκης με follow μετά από άστοχο τρίποντο έκανε το 42-28, πριν ο Ζούγρης σκοράρει ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς, για το 44-30. Με την Εθνική μας να έχει τον απόλυτο έλεγχο του ματς, χωρίς να χρειάζεται να «πατήσει το γκάζι», βρέθηκε για δεύτερη φορά στο +14 (48-34) μετά από βολές του Νικολαΐδη, πριν οι Ντάικστρα και Κραχ διαμορφώσουν το 48-39 με τη λήξη του δεκαλέπτου.

Is there a better way to score your first senior National Team basket? 🇬🇷#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/MR4dKe9gea — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 24, 2025

Ο Νικολαΐδης έκλεψε και κάρφωσε για το 50-39 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, με τον Ντάικστρα να κάνει το 50-41 με hook, ενώ οι δύο ομάδες συνέχισαν να είναι άστοχες και να μην βρίσκουν ρυθμό επιθετικά. Ο Κραχ με βολές του μείωσε σε 50-43, για να έρθει ο Τολιόπουλος, για να βάλει πέντε συνεχόμενους πόντους, φτάνοντας τους 11 και βάζοντας τη «γαλανόλευκη» στο +12 (55-43). Ο Ζούγρης με διπλή προσπάθεια μετά από ασίστ του Λαρεντζάκη έκανε το 57-44, αλλά ο Ντόρσον έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο (57-49) με διαδοχικά του καρφώματα, αναγκάζοντας τον Σπανούλη να καλέσει τάιμ άουτ, με 2:46 να απομένουν για το τέλος. Μπαίνοντας στην «τελική ευθεία», Εθνική μας δεν έχασε την ψυχραιμία της, παίρνοντας τη νίκη με 63-53.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 34-23, 48-39, 63-53

