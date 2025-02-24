Απάντησε για Κριστιάνο ο Μπενζεμά: «Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, για μένα ο καλύτερος είναι ο Ρονάλντο Ναζάριο»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κρύβει τη μεγάλη του εκτίμηση προς τον... εαυτό του, καθώς πρόσφατα δήλωσε πως είναι ο πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ο Καρίμ Μπενζεμά, ωστόσο, που υπήρξε για πολλά χρόνια συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, εξέφρασε διαφορετική άποψη.



Συγκεκριμένα, ο Γάλλος επιθετικός ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του «CR7» και όχι μόνο δεν επιβεβαίωσε ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, αλλά τον χαρακτήρισε δεύτερο καλύτερο... Ρονάλντο, αφού τοποθέτησε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας το «φαινόμενο»!

«Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εάν πιστεύει πως είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, τότε είναι. Εξαρτάται, για μένα για παράδειγμα, ο καλύτερος είναι ο Ρονάλντο από την Βραζιλία», ανέφερε ο Μπενζεμά και συνέχισε: «Δεν μου αρέσει να κάνω συγκρίσεις μεταξύ παικτών, ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Ο Ρονάλντο έχει τη δική του και είναι πολύ καλός».



Ο Μπενζεμά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν μοιραστεί τον αγωνιστικό χώρο 342 φορές, κατακτώντας μαζί ένα... τσουβάλι τίτλους στη Ρεάλ Μαδρίτης.

