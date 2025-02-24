Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Έκαναν… φτερά τα εισιτήρια για το «Αρτέμιο Φράνκι»

Τεράστια ήταν η ζήτηση από τους φίλους του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φιορεντίνα, εξαντλώντας άμεσα τα μαγικά χαρτάκια.  

Παναθηναϊκός: Έκαναν… φτερά τα εισιτήρια για το «Αρτέμιο Φράνκι»

Φτερά έκαναν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φιορεντίνα!

Όπως έγινε γνωστό από τους «πράσινους», εξαντλήθηκαν τα μαγικά χαρτάκια μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Πρόκειται για ένα σπουδαίο παιχνίδι και ο κόσμος του Παναθηναϊκού ασφαλώς το περιμένει με ανυπομονησία, θέλοντας να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα έχει μεγάλη και σημαντική στήριξη στο «Αρτέμιο Φράνκι», σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων για τον αγώνα του UEFA Conference League Φιορεντίνα – Παναθηναϊκός. Τα αιτήματα από τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας και τους φιλάθλους που έχουν ταξιδέψει σε προηγούμενους εκτός έδρας αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων, οι οποίοι είχαν προτεραιότητα, υπερκάλυψαν μέσα σε λίγες ώρες όσα εισιτήρια είχαν δοθεί προς διάθεση στον Παναθηναϊκό.

Ως εκ τούτου η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark