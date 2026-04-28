Έκανε την αρθροσκόπηση ο Σλούκας

Στην αρθροσκόπηση στο γόνατο του αριστερού του ποδιού υπεβλήθη σήμερα το πρωί ο Κώστας Σλούκας.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR αποκατέστησε το πρόβλημα που προέκυψε χθες στην προπόνηση της ομάδας κάνοντας την επέμβαση σε χρόνο dt από την στιγμή που προέκυψε ο τραυματισμός.

Ο αρθροσκοπικός καθαρισμός στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και έτσι πλέον ο Κώστας Σλούκας αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει την αποθεραπεία του έχοντας ως στόχο την επιστροφή του στη δράση το συντομότερο δυνατό.

Εκτιμήσεις για το πότε θα είναι έτοιμος να παίξει και πάλι δεν μπορούν να γίνουν.

Θεωρείται φυσικά δεδομένο ότι θα απουσιάσει από τα παιχνίδια της σειράς των playoffs με την Βαλένθια με τον στόχο που τίθεται να είναι η παρουσία του στο Final Four, εφόσον και οι συμπαίκτες του καταφέρουν να αποκλείσουν τους Ισπανούς.

