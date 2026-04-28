Η στιγμή του Παναθηναϊκού: Μπατίστ, Γκιστ τα… βλέπουν όλα πράσινα!

Λίγες ώρες απέμειναν για το πρώτο τζάμπολ της σειράς Βαλένθια-Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο των playoffs της φετινής EuroLeague. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται ήδη στην ισπανική πόλη και προετοιμάζεται για τα δύο πρώτα παιχνίδια της «Roig Arena».

Παρά την ατυχία με τον τραυματισμό του Κώστα Σλούκα στην προπόνηση της Κυριακής, άπαντες στον «πράσινο» οργανισμό φέρονται αποφασισμένοι για μίνιμουμ ένα break στην Ισπανία. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, τότε ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να… τελειώσει μια και καλή τους «πορτοκαλί» στη «λάβα» του T-Center και να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση για το Final 4.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.