Το έχει ξανακάνει και για αυτό θα παλέψει στην Ισπανία ο «επτάστερος». Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται απόψε στις 21:45 (bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr, Novasports Prime) με τη Βαλένθια στη «Roig Arena» στο Game 1 των playoffs της Euroleague, αναζητώντας το break που θα μεταφέρει τη σειρά στην Αθήνα με τουλάχιστον ένα match ball πρόκρισης στο Final 4 του T-Center.

Οι «πράσινοι» ψάχνουν μετά από καιρό την πρόκρισή τους σε Final 4 έχοντας μειονέκτημα έδρας και θέλουν να δείξουν στην εξαιρετική, κατά τα άλλα, ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ότι πάντοτε θα είναι ένας μεγάλος αντίπαλος, αλλά και ένα εκ των φαβορί για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε τη σεζόν με απολογισμό 22-16, γεγονός το οποίο έφερε μπροστά το εμπόδιο της Μονακό για τα play-ins και την εύκολη επικράτηση με σκορ 87-79.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ταξίδεψε το μεσημέρι της Δευτέρας για την Ισπανία, έχοντας μια πολύ μεγάλη απουσία: αυτή του αρχηγού, αλλά και πιο έμπειρου παίκτη του ρόστερ σε τέτοια ματς, Κώστα Σλούκα. Ο πολύπειρος γκαρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση προκειμένου να επιστρέψει, με τη συμμετοχή του τουλάχιστον στα playoffs να κρίνεται ως απίθανη. Από την άλλη, ο Τζέντι Όσμαν είχε ενοχλήσεις στη μέση την Κυριακή, ωστόσο πήρε κανονικά μέρος στην τελευταία προπόνηση και ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή.

«Είναι απλό παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστικό και η Βαλένθια έχει εξαιρετική χημεία και την ξέρουμε πολύ καλά. Έχουν πολύ καλά παιχνίδια, έχουν κερδίσει παιχνίδια εκτός έδρας με πολύ καλές ομάδες. Είναι σημαντική η μέρα που θα βρεθούμε.

Το καλό είναι πως πρέπει να κερδίσεις 3 παιχνίδια για να προκριθείς. Δεν υπάρχει τύχη. Θα δούμε ποια ομάδα είναι καλύτερη και ποιος προπονητής μπορεί να χειριστεί καλύτερα το παιχνίδι. Πρέπει να παίξουμε καλό μπάσκετ για να κερδίσουμε 3 παιχνίδια. Εστιάζουμε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ακόμα και αν χάσουμε το πρώτο παιχνίδι θα πρέπει να πάρουμε 3 νίκες»., ανέφερε μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν.

