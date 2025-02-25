Ο κόσμος του στίβου θρηνεί την απώλεια της Ελένης Καραμπεσίνη, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με ανίατη ασθένεια.

Την ανακοίνωση του θανάτου της έκανε ο ΣΕΓΑΣ, αναφέροντας ότι η Ελένη Καραμπεσίνη υπήρξε ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο του κλασικού αθλητισμού.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ:

“Ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο του κλασικού αθλητισμού, η Ελένη Καραμπεσίνη, δεν ζει πια ανάμεσά μας. Η Ελένη έδωσε μια σύντομη, αλλά πολύ σκληρή και άνιση μάχη με ανίατη ασθένεια, την οποία, δυστυχώς, δεν κέρδισε, όπως μας είχε συνηθίσει να πράττει στους αγωνιστικούς χώρους. Ήταν 53 ετών.

Η Ελένη Καραμπεσίνη γεννήθηκε, μεγάλωσε και διέμενε στο Καματερό. Διέπρεψε με τα χρώματα της ΑΕΚ κερδίζοντας δύο πανελλήνιους τίτλους σε ανοιχτό (1993 και 1996) και δύο σε κλειστό (1993 και 1997) στίβο στο άλμα εις μήκος, με προπονητή τον Βασίλη Χαλά.

Σπούδασε στο ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ και εργαζόταν στο 1ο ΚΔΑΠ Καματερού.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για την απώλεια της Ελένης.

