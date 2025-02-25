Στην Αθήνα προσγειώθηκε πριν από λίγο ο Τίμπορ Πλάις, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Γερμανός άσος ο οποίος έχει στείλει ήδη το νέο του συμβόλαιο με τους πράσινους υπογεγραμμένο, πρόκειται άμεσα να μπει στις προπονήσεις της ομάδας.

Εκτιμάται ότι θα είναι στην αποστολή του τριφυλλιού για να ταξιδέψει στη Γαλλία για να είναι διαθέσιμος να ενισχύσει τη front line του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν την Παρασκευή.

