Ο Παναθηναϊκός γνώρισε μια απρόσμενη ήττα στην έδρα της Λαμίας με 3-1 , η οποία τον αφήνει μακριά απο το πρωτάθλημα , καθώς η ΑΕΚ βρισκεται δεύτερη και στο +6 και ο Ολυμπιακός πρώτος στο +8. Μετά την ήττα ο Ρουί Βιτόρια και η ομάδα βρέθηκαν σήμερα στο Κορωπί , όπου έκατσαν για λίγη ώρα και συζήτησαν την κακή αυτή εμφάνιση. Λόγο της απογοήτευσης όμως δεν έγινε επακριβής ανάλυση , κατί το οποίο θα γινεί σήμερα.



Το κλίμα βαρύ! Η παγωμάρα και η ησυχία στα αποδυτήρια της Λαμίας – μετά το σφύριγμα της λήξης- μετετράπη σε group therapy στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Από νωρίς εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού και η τεχνική ηγεσία. Η μεθεπόμενη ημέρα της γκέλας στη Λαμία είχε group therapy.



