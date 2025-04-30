Εφές-Παναθηναϊκός: Ώρα για break στην Πόλη

Ώρα για αντίδραση! Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει απόψε (20:45, ΝοvaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στη «μάχη» του τρίτου αγώνα της προημιτελικής σειράς με την Αναντολού Εφές, με τη σειρά στο 1-1 και φόντο το μεγάλο στόχο: την ανάκτηση του προβαδίσματος για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, που φέτος θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι από τις 23 έως τις 25 Μαΐου.

Μετά το θετικό ξεκίνημα στο ΟΑΚΑ και την επικράτηση στο Game 1 χάρη σε αντεπίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» είδαν την Εφές να απαντά δυναμικά στο δεύτερο παιχνίδι και να παίρνει τη νίκη με ανατροπή στην τέταρτη περίοδο, ισοφαρίζοντας τη σειρά. Τώρα, η έδρα αλλάζει, η πίεση ανεβαίνει και το αποψινό ματς στο «Basketball Development Center» της Κωνσταντινούπολης μοιάζει με ένα πραγματικά κομβικό σημείο για την εξέλιξη της σειράς.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει Τουρκία με τον Εργκίν Αταμάν να γνωρίζει άριστα τον αντίπαλο και την ατμόσφαιρα, καθώς ηγήθηκε της Εφές στις πιο επιτυχημένες σελίδες της ιστορίας της. Ωστόσο, δεν λείπουν τα προβλήματα. Ο Μάριους Γκριγκόνις παραμένει εκτός δράσης, όπως και ο Ματίας Λεσόρ. Στα θετικά νέα είναι η επιστροφή του Ιωάννη Παπαπέτρου στις προπονήσεις και στη διάθεση του «τριφυλλιού». Από πλευράς Εφές, ο Ροντρίγκ Μπομπουά δεν θα αγωνιστεί ούτε σε αυτή την αναμέτρηση, με τον Λούκα Μπάνκι να τονίζει πως θα χάσει όλη τη σειρά.

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να διαχειριστεί σωστά τον ρυθμό, να περιορίσει τα λάθη και να δείξει ψυχραιμία σε καταστάσεις πίεσης, πράγματα που δεν έκανε στο τελευταίο δεκάλεπτο του Game 2, γνωρίζοντας την ήττα. Επίσης, θα χρειαστεί περισσότερες λύσεις από τον Κέντρικ Ναν, που ήταν «μπλοκαρισμένος» από την εξαιρετικά διαβασμένη άμυνας της Εφές στο πρώτο παιχνίδι.

Στην άλλη πλευρά, η Εφές, με τον Λάρκιν σε εξαιρετική κατάσταση και τους Πουαριέ και Οτούρου να κυριαρχούν μέχρι στιγμής στο «ζωγραφιστό», θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και την ώθηση από το break στο ΟΑΚΑ, έτσι ώστε να κάνει ένα ακόμη βήμα για την επιστροφή στο Final Four.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:45 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Prime. Φυσικά, θα υπάρξει ζωντανή μετάδοση στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με τον Γιώργο Πετρίδη, αλλά και κάλυψη λεπτό προς λεπτό από το Match Center του sport-fm.gr.

Το Game 3 ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία).

