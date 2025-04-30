Επανέρχεται στα… του Γιώργου Βαγιαννίδη η «Α Bola», με την πορτογαλική εφημερίδα μάλιστα να προχωράει σε λεπτομέρειες αναφορικά με την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας προς τον διεθνή δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λοιπόν, τα «λιοντάρια» προσφέρουν συμβόλαιο με πενταετή διάρκεια και αρκετά υψηλές οικονομικές απολαβές, τις οποίες ωστόσο δεν αναφέρουν.

Παράλληλα, αν ο Βαγιαννίδης πει το ναι και μετακομίσει στο «Ζοζέ Αλβαλάδε», τότε όποια ομάδα στο μέλλον θελήσει να τον αποκτήσει από την Σπόρτινγκ θα πρέπει να καταβάλλει ρήτρα ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ!

Προφανώς, πρώτα και πάνω από όλα, θα πρέπει να ικανοποιηθεί ο Παναθηναϊκός στον οποίο και ανήκει ο ποδοσφαιριστής, ενώ θυμίζουμε πως η Φούλαμ έχει ενημερώσει τους «πράσινους» μέσω ατζέντη πως έχει διάθεση να ανέβει έως και τα 14 εκατομμύρια ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όλα θα κριθούν μετά την λήξη των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος.

