Το μήνυμα «Ρόκι» του Μπενίτεθ: «Συνεχής βελτίωση και σκληρή δουλειά στον Παναθηναϊκό»

Ο Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει της συνέχειας της σεζόν και λίγο πριν συμπληρώσει δύο μήνες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω Instagram.

Ο Ισπανός τεχνικός ανάρτησε φωτογραφίες από την παρουσία του στην ομάδα μέχρι σήμερα, όπου έχει καταγράψει ήδη θετικό απολογισμό (οκτώ νίκες, δύο ισοπαλίες, δύο ήττες).

