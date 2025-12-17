Λογαριασμός
Το μήνυμα «Ρόκι» του Μπενίτεθ: «Συνεχής βελτίωση και σκληρή δουλειά στον Παναθηναϊκό»

Ο Ισπανός τεχνικός ανάρτησε φωτογραφίες με φόντο τη μαχητικότητα και την πειθαρχία  

Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει της συνέχειας της σεζόν και λίγο πριν συμπληρώσει δύο μήνες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω Instagram.

Ο Ισπανός τεχνικός ανάρτησε φωτογραφίες από την παρουσία του στην ομάδα μέχρι σήμερα, όπου έχει καταγράψει ήδη θετικό απολογισμό (οκτώ νίκες, δύο ισοπαλίες, δύο ήττες).

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

