Και επίσημα πρόεδρος ο Βεζυρτζής της ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Όλο το νέο ΔΣ

Ο Νίκος Βεζυρτζής είναι και επίσημα ο πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έτσι όπως αυτό συγκροτήθηκε σήμερα μέσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σε αυτή την Γενική Συνέλευση επικυρώνεται και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατά 12 εκατομμύρια ευρώ μετά την αγορά των μετοχών της από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 17 Δεκεμβρίου 2025, εκλέχθηκε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

To νέο Συμβούλιο είναι επταμελές, έχει πενταετή θητεία και την ακόλουθη σύνθεση:

Νικόλαος Βεζυρτζής, Πρόεδρος

Βασίλειος Οικονομίδης, Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ζαμπίτης, μέλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος, μέλος

Δημήτριος Πατρίδας, μέλος

Ευάγγελος Τσακμακάς, μέλος

