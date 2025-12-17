Ο Κέντρικ Ναν ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη, οδηγώντας τους «πράσινους» στο 81-77 επί της Φενέρμπαχτσε με 25 πόντους και καθοριστικές φάσεις στο φινάλε.



Ο Αμερικανός γκαρντ και MVP της αναμέτρησης, μίλησε στον απεσταλμένο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 Γιώργο Πετρίδη για την εικόνα της ομάδας, τη διαχείριση του ματς, την κατάσταση του αστραγάλου του, ενώ τόνισε ότι όταν ο Παναθηναϊκός είναι στα καλύτερά του, τότε μπορεί να βάλει και το 8ο αστέρι στη φανέλα του.

Αναλυτικά όσα είπε:



«Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι. Μπήκαμε στο παρκέ με σκληράδα από την αρχή και χτυπήσαμε πρώτοι.



Στο δεύτερο ημίχρονο έτρεξαν ένα σερί, όμως καταφέραμε να αντέξουμε. Δεν πανικοβληθήκαμε ούτε στιγμή. Δείξαμε εμπειρία και μεγάλη αυτοπεποίθηση.



Κλείσαμε το ματς δυνατά. Προς το τέλος έβγαλα μερικές σημαντικές άμυνες και εκτελέσαμε σωστά σε ορισμένες επιθέσεις, κάτι που μας έδωσε το απαραίτητο μαξιλαράκι για να φτάσουμε στη νίκη. Ήταν πραγματικά ένα σπουδαίο παιχνίδι.



Όταν είμαστε στα καλύτερά μας, στο 100%, μπορούμε να βάλουμε κι άλλο αστέρι στη φανέλα».



Για τον αστράγαλό του ανέφερε:



«Είναι εντάξει. Πόνεσε λίγο, αλλά μπορώ να τρέξω πάνω-κάτω. Οπότε, αν έχω την ευκαιρία να παίξω, δεν τη θεωρώ ποτέ δεδομένη. Θα μπω και θα παίξω, 100%».

