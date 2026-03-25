«Έδεσε» τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα ο Λεβαδειακός. Η ομάδα της Βοιωτίας, επιβράβευσε τον 24χρονο δεξιό μπακ, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο το οποίο θα έχει ισχύ ως το 2030.

Ο Τσάπρας, είναι εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, στην εξαιρετική φετινή της πορεία και ένα από τους καλύτερους μπακ του πρωταθλήματος, μετρώντας φέτος εννέα ασίστ.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

«H ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα έως το 2030.

Αποτελώντας εδώ και χρόνια έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας μας, έχει αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού και αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης, εργατικότητας κι επαγγελματισμού, τα οποία τον έχουν καταστήσει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, στη θέση που αγωνίζεται.

Στη φετινή Stoiximan Super League βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας με τις περισσότερες ασίστ (9), ενώ μετράει 162 συμμετοχές με 13 γκολ και 26 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την πρώτη ομάδα του Λεβαδειακού.

Τριαντάφυλλε σου ευχόμαστε υγεία και πολλές ακόμα επιτυχίες με την ομάδα μας!»

