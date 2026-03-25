Πολύτιμη εκτός έδρας νίκη με 107-104 κόντρα στην Dubai BC πήρε ο Παναθηναϊκός, έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Όσμαν και πλέον κοιτάει ψηλότερα στη βαθμολογία.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά το τέλος του παιχνιδιού στους παίκτες του στα αποδυτήρια, τονίζοντας ότι ήταν μια σημαντική νίκη αλλά η δουλειά των «πράσινων» δεν έχει τελειώσει και μπροστά τους έχουν έναν «τελικό» με τη Μονακό.

«Καλή προσπάθεια. Γυρίσατε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή προσπάθεια, πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια. Φυσικά, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Αύριο θα είμαστε έτοιμοι για ακόμα έναν τελικό στην έδρα μας κόντρα στην Μονακό. Καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αταμάν.

Coach Ergin Ataman congratulates the team on a great comeback and a vital win, while keeping the focus sharp for the next big challenge. 💪



No time to relax, as the next home "final" is already ahead of us. ☘️



Watch the full Coach's speech and the post-game reactions on CLUB… — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 25, 2026

