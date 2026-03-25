Αταμάν στους παίκτες του μετά το διπλό με την Dubai BC: «Πολύ σημαντική νίκη, αλλά η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει»

Όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του μετά την εκτός έδρας νίκη με 107-104 κόντρα στην Dubai BC

Αταμάν

Πολύτιμη εκτός έδρας νίκη με 107-104 κόντρα στην Dubai BC πήρε ο Παναθηναϊκός, έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Όσμαν και πλέον κοιτάει ψηλότερα στη βαθμολογία.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά το τέλος του παιχνιδιού στους παίκτες του στα αποδυτήρια, τονίζοντας ότι ήταν μια σημαντική νίκη αλλά η δουλειά των «πράσινων» δεν έχει τελειώσει και μπροστά τους έχουν έναν «τελικό» με τη Μονακό.

«Καλή προσπάθεια. Γυρίσατε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή προσπάθεια, πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια. Φυσικά, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Αύριο θα είμαστε έτοιμοι για ακόμα έναν τελικό στην έδρα μας κόντρα στην Μονακό. Καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αταμάν.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εργκίν Αταμάν ΚΑΕ Παναθηναϊκός μπάσκετ
