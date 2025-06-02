Έδεσε με νέο συμβόλαιο τον Μλαντένοβιτς ο Παναθηναϊκός

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα παραμείνει ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς!

Το βράδυ της Δευτέρας (02/06), η «πράσινη» ΠΑΕ, με story στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, προανήγγειλε τη συμφωνία της με τον Σέρβο αμυντικό.

Εδώ και καιρό, οι δύο πλευρές βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συνεργασίας τους, μιας και το συμβόλαιο του 33χρονου αριστερού μπακ ολοκληρωνόταν το προσεχές καλοκαίρι.



Αμφότερες οι δύο πλευρές επιθυμούσαν να συνεχίσουν μαζί και τη νέα αγωνιστική σεζόν, με το «τριφύλλι» να έρχεται σε συμφωνία με τον διεθνή Σέρβο.



Φέτος, ο Μλαντένοβιτς κατέγραψε 48 συμμετοχές με 2 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ, στη διετία που βρίσκεται στον σύλλογο, αριθμεί 92 παιχνίδια με 14 τελικές πάσες και 4 τέρματα.

