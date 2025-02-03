Βρετανία: Δανεικός από τη Γιουνάιτεντ στην Άστον Βίλα ο Ράσφορντ

Tην απόκτηση του Μάρκους Ράσφορντ ανακοίνωσε η Άστον Βίλα. Ο 27χρονος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως το τέλος της σεζόν.



Το deal προβλέπει πως η Βίλα θα καλύψει πάνω από το 75% του συμβολαίου του 27χρονου άσου, ενώ θα διατηρεί και οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι για 48 εκατ. ευρώ. Εφόσον, δε, την ενεργοποιήσει, ο Άγγλος πρώην διεθνής θα υπογράψει αυτόματα για άλλα 3,5 χρόνια.



Ο 60 φορές διεθνής με την Αγγλία άσος ήταν εκτός πλάνων του Ρούμπεν Αμορίμ. Φέτος είχε 7 γκολ και 3 ασίστ σε 24 εμφανίσεις με τη Γιουνάιτεντ, στην οποία έχει περάσει όλη του την καριέρα με 138 τέρματα σε 426 συμμετοχές.

Villa Park’s latest in claret & blue 🟣 🔵 pic.twitter.com/1D0o1iTZsJ February 2, 2025

