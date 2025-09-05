Ακόμη μια μάχη της Εθνικής Ελλάδος για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Ακόμη μία μάχη της Εθνικής Ελλάδος για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, οι παίκτες του Ιβάν Γιαβάνοβιτς υποδέχονται τη Δανία στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ένα από τα πιο κρίσιμα ματς του ομίλου, και η νίκη θα ανοίξει τον δρόμο για το Μουντιάλ.

Συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τη σέντρα. Στις 21.45, ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον σημαντικό αγώνα, σε περιγραφή Σωτήρη Ταμπάκου.

Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο... στούντιο με τον απόηχο του μεγάλου παιχνιδιού, ρεπορτάζ, σχόλια και αναλύσεις, μέχρι να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές.

Ελλάδα – Δανία τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 21:45 δίνουν μάχη για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη γαλανόλευκη σφραγίδα του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου, bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

