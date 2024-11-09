Λογαριασμός
Διέλυσε τον ΠΑΟΚ και πήρε πρώτη νίκη το Λαύριο

Το καλύτερο φετινό Λαύριο νίκησε 96-71 τον ΠΑΟΚ στην Ανατολική Αττική για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Σλέιτερ πήρε την κατάσταση στα χέρια του στην αρχή της αναμέτρησης κ έφερε το 10-2 για την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Με σερί 4-0, η διαφορά έφτασε στο +10 κι οι παίκτες του Κώστα Μέξα διατηρούσαν το +8 με +10 σε αυτό το διάστημα, έχοντας τον έλεγχο στα ριμπάουντ και καλύτερα ποσοστά. Ο Τσάμης έφερε το +12 και το τρίποντο του Κόνιαρη ολοκλήρωσε στο 21-7 το πρώτο δεκάλεπτο.



Τα συνεχόμενα τρίποντα εκατέρωθεν στην έναρξη της δεύτερης περιόδου διατηρούσαν το +14 για τους Λαυριώτες και το 4-0 σερί των γηπεδούχων έφερε το +16. Η υπερβολική αστοχία, ειδικά τα απίστευτα άσχημα ποσοστά των «ασπρόμαυρων» ακολούθησε το τρίποντο του Σλέιτερ για το +17. Το τρίποντο του Χέντερσον μείωσε στο -14 και το τρίποντο του Μουράτου το +15 στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να βρει κάποια σταθερή επιθετική επιλογή. Ο Ουάχαμπ έφερε το +17 κι ο Μουράτος ολοκλήρωσε το 41-24 το ημίχορνο.

Το Λαύριο είχε 10/16 δίποντα, 12/16 βολές και 26 ριμπάουντ κι ο ΠΑΟΚ 5/17 δίποντα, 2/17 τρίποντα κι 25 ριμπάουντ.

Ο Φόρεστερ με προσωπικό σερί 4-0 μείωσε 41-28 στην έναρξη της τρίτης περιόδου, όμως το νέο σερί 4-0 έφερε νέο +17. Ο Φόρεστερ προσπαθούσε μόνος του σε όλο αυτό το διάστημα, προσπαθώντας να καλύψει τα άσχημα ποσοστά των συμπαικτών του, μειώνοντας 45-33. Το Λαύριο απάντησε με σερί 6-0 για το +18. Ο Μπάρτλεϊ απάντησε με σερί 4-0 για το 51-37, όμως το 5-0 σερί του Λαυρίου στην κακή άμυνα του ο Μάσιμο Καντσελιέρι έφερε το +19. Νέο σερί 5-0 των γηπεδούχων έφερε το 61-40 με τα καλά ποσοστά από περιφέρεια και ρακέτα και, με τη διαφορά να ανεβοκατεβαίνει στο +19 και +21,το τρίποντο του Κόνιαρη ολοκλήρωσε στο 68-46 το τριαντάλεπτο.

Το τρίποντο του Μπάρτλεϊ μείωσε σε 68-49 για τον ΠΑΟΚ στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, όμως το προσωπικό σερί του Βον έφερε το 71-49. Ο Αμερικανός φόργουορντ έφερε και το 74-51 για την ομάδα του Κώστα Μέξα. Το τρίποντο του Μπάρτλεϊ έφερε το -18 για τον «δικέφαλο», όμως το 6-0 σερί το Λαυρίου έφερε το +24. Ο Βον έφερε το +25 και το 4-0 σερί του ΠΑΟΚ μείωσε στο -21. Το προσωπικό σερί 4-0 του Γκρίφιν έφερε το 89-65, ο Κατσίβελης μείωσε σε 91-71 και το 5-0 σερί του Λαυρίου έφερε το 96-71 και την πρώτη νίκη των Αθηναίων.
