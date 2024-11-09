ΠαναιτωλικόςQ Ασύλληπτο ροντέο και… buzzer beater νίκης στο 100

Πράματα και θάματα στο Αγρίνιο, με τον Παναιτωλικό να χαμογελά στο φινάλε!



Οι Αγρινιώτες λύγισαν με 2-1 τον Άρη σε ένα ασύλληπτο θρίλερ, που περιλάμβανε τρία ακυρωθέντα γκολ, ένα δοκάρι αλλά και μία αποβολή.



Δύο απίθανα γκολ σημείωσε ο Γκαρθία, όμως είδε να μετρά μονάχα το ένα, με τον Μορόν να έχει δοκάρι και τον Ρόουζ να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 78’.



Ο Μπελεβώνης ήταν ο χρυσός σκόρερ της ομάδας του Γιάννη Πετράκη στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Παναιτωλικό να πιάνει ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.



Οι Θεσσαλονικείς από την άλλη, έχασαν για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα μετά από σχεδόν δύο μήνες, με αποτέλεσμα να παραμένουν στην κορυφή αλλά να... περιμένουν.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 3-5-2 ο Γιάννης Πετράκης, με τον Τσάβες στο τέρμα και τους Σιέλη, Παντελάκη, Μλάντεν στα στόπερ. Μπακ χαφ έπαιξαν οι Μαυρίας και Τορεχόν, με Πέρες, Λούις, Μπουζούκη στα χαφ και Λομόνακο, Λαχούντ μπροστά.



Ο δε Άκης Μάντζιος πορεύτηκε με 4-3-3, έχοντας τον Σίντκλεφ στην εστία και τους Μοντόγια, Μπράμπετς, Ρόουζ και Χουάνκαρ στην άμυνα. Τριάδα στα χαφ οι Σιφουέντες, Μόντσου και Γκαρθία, με Σίστο και Σουλεϊμάνοφ να πλαισιώνουν τον Μορόν.



Το ματς

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Σίστο να έχει δύο σουτ στο 12’ - ένα εξουδετερώθηκε από τον Τσάβες και το δεύτερο πέρασε άουτ.



Πέντε λεπτά αργότερα όμως, ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, με τον Παντελάκη να πιάνει ανενόχλητος την κεφαλιά μετά το κόρνερ του Μπουζούκη και να κάνει το 1-0!



Οι «κίτρινοι» μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησαν με εκτέλεση φάουλ του Σουλεϊμάνοφ που πέρασε άουτ στο 53’, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Μορόν είδε το αριστερό δοκάρι να του στερεί το γκολ.



Στο 62’, ο Γκαρθία πέτυχε ένα ακόμη ασύλληπτο γκολ με τρομερό πλασέ έξω από την περιοχή, όμως είδε το VAR να εντοπίζει φάουλ του Σιφουέντες στην αρχή της φάσης, με το τέρμα να ακυρώνεται.



Δέκα λεπτά αργότερα, ο Τορεχόν σούταρε μέσα από την περιοχή ωστόσο ο Σίντκλεφ απέκρουσε, με τις ισορροπίες να αλλάζουν στο 77’, όταν ο Ρόουζ σταμάτησε αντικανονικά τον Ρόα για να μην βγει τετ α τετ και είδε την κόκκινη κάρτα.



Στο 83’, μία κεφαλιά του Μπράμπετς μετά από φάουλ μπέρδεψε τον τερματοφύλακα του Άρη, που πέτυχε ένα απίθανο αυτογκόλ, ωστόσο για καλή του τύχη ένα ακόμη on field review έφερε την ακύρωση του τέρματος για οφσάιντ!



Το 1-1 έδειχνε ότι θα μείνει τελικά μέχρι τέλους, όμως όλα άλλαξαν στο δέκατο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Λίγο αφότου πέρασε στο ματς, ο Μπελεβώνης έκανε την προβολή μετά την μπαλιά του Στάγιτς – κι ενώ ο Άρης έπαιζε με εννέα καθώς είχε τραυματιστεί ο Χουάνκαρ- και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για να λυτρώσει τον Παναιτωλικό!



MVP: 'Ετσι όπως εξελίχτηκαν τα πράγματα, τον τίτλο θα τον πάρει ο Χρήστος Μπελεβώνης! Στο 90+1' μπήκε στο ματς ο Έλληνας μέσος, στο 90+10' το έκρινε, καθώς βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή για να λυτρώσει τον Παναιτωλικό.



Η... σφυρίχτρα: Πάρα πολλή δουλειά για τον Τσιμεντερίδη και το διαιτητικό τιμ. Τρεις φορές κλήθηκε να κάνει on field review ο Έλληνας διαιτητής, που ακύρωσε πρώτα το γκολ του Τορεχόν για οφσάιντ του Λομόνακο και εν συνεχεία το τέρμα του Γκαρθία για φάουλ στην αρχή της φάσης.



Στο 83’ δε, αποφάσισε να μην μετρήσει το αυτογκόλ του Σίντκλεφ για οφσάιντ στην εκτέλεση του φάουλ. Επιπλέον, σωστά και άμεσα δόθηκε η κόκκινη κάρτα στον Ρόουζ, όταν εκείνος γκρέμισε τον Ρόα προκειμένου να μην του επιτρέψει να βγει τετ α τετ.



Οι ενδεκάδες των ομάδων



Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Παντελάκης, Μλάντεν (70’ Στάγιτς), Τορεχόν, Πέρες, Λούις, Μπουζούκης (57’ Λιάβας), Λομόνακο (70’ Ρόα), Λαχούντ (90+1’ Μπελεβώνης)



Στον πάγκο: Παρδαλός, Μπακάκης, Αγαπάκης, Νικολάου, Κακιώνης



Άρης (Ά. Μάντζιος): Σίντκλεφ, Μοντόγια, Μπράμπετς, Ρόουζ, Χουάνκαρ, Σιφουέντες, Μόντσου, Σουλεϊμάνοφ (75’ Σαβέριο), Γκαρθία (82’ Φατόρε), Σίστο (90+1’ Ντιαντί), Μορόν (90+1’ Κουάισον)



Στον πάγκο: Κυριαζής, Φετφατζίδης, Νταρίντα, Φρίντεκ, Πάρδο



Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Δέλλιος, Τριανταφύλλου

4ος: Τσιάρας

VAR: Ζαμπαλάς, Ευαγγέλου

