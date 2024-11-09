ΑΕΚ Betsson BC: Επέστρεψε σε νίκες και καλές εμφανίσεις με πολυφωνία στην επίθεση

Επέστρεψε στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις η ΑΕΚ Betsson BC!



Μετά από τρεις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, η «Ένωση» πανηγύρισε το τρίτο ροζ φύλλο αγώνα της σεζόν, επικρατώντας πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 86-75 επί του Κολοσσού Ρόδου στη «Sunel Arena» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κυριάρχησε στο παρκέ του Κλειστού των Άνω Λιοσίων από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, διατηρώντας στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού διψήφιες διαφορές. Μάλιστα, στα μέσα της τέταρτης περιόδου, έφτασε ακόμα και στο +17, προτού οι Ροδίτες μαζέψουν στο φινάλε.



Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με 15 πόντους, με τους Γκρέι και Νετζήπογλου να ακολουθούν με 14 πόντους ο κάθε ένας, την ώρα όπου ο Χάντερ Χέιλ ολοκλήρωσε το ματς με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους φιλοξενούμενους, που έπεσαν στο 1-5, Περάντες και Γκάουντλοκ είχαν από 22 και 20 πόντους αντίστοιχα!

Το ματς:

Με σύμμαχο το μακρινό του σουτ, ο Κολοσσός Ρόδου μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 12-6 στο πρώτο πεντάλεπτο, χάρη στα τρίποντα των Τόνεϊ, Γκάουντλοκ (δύο) και Ντανουσεβίτιους! Η συνέχεια ωστόσο άνηκε στην ΑΕΚ Betsson BC, η οποία χάρη στους 6 πόντους του Νετζήπογλου και τους 4 του Χέιλ έφερε το ματς στα ίσα (19-19), με το τρίποντο του Κουζμίνσκας να γράφει το 22-19 στο 8'. Με φλόουτερ του Γκάουντλοκ, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν προσωρινά (22-21), προτού οι Σκορδίλης και Νετζήπογλου στο τελευταίο λεπτό διαμορφώσουν το 26-21 του δεκαλέπτου.



Με τους Σκορδίλη και Περάντες να ανταλλάζουν καλάθια (28-23) ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, με τους Φλιώνη και Χέιλ να στέλνουν την ΑΕΚ για πρώτη φορά στο +9 (32-23) στο 13'. Γκάουντλοκ και Περάντες που είχαν μαζί τους 31 από τους 38 πόντους του Κολοσσού στο ημίχρονο (17 ο πρώτος, 14 ο δεύτερος), μείωσαν σε 32-27 λίγο αργότερα, με την «Ένωση» να αντιδρά και με ένα επιμέρους σκορ 10-0, να εκτοξεύει τη διαφορά στο +15 και το 42-27 στο 17'! Μάλιστα, με τον ενδέκατο πόντο του Χέιλ στο ματς, η διαφορά έφτασε ακόμα και στο +16 (44-28), την ώρα όπου οι Ροδίτες κατάφεραν να μαζέψουν τη διαφορά για το 47-38 του ημιχρόνου.

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να ελέγχει με χαρακτηριστική άνεση τον ρυθμό της αναμέτρησης. Με τον Όμηρο Νετζήπογλου να συνεχίζει την πολύ καλή εμφάνιση τού πρώτου ημιχρόνου και να πετυχαίνει έξι πόντους στο πρώτο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου, η ΑΕΚ έφτασε στο +14 για το 57-43. Στη συνέχεια, ο ΡαϊΚουάν Γκρέι ήταν εκείνος που οδήγησε επιθετικά τους γηπεδούχους, με τον Κολοσσό από την πλευρά τους να βρίσκει σημαντικές λύσεις πίσω από τα 6,75μ. στο τελευταίο δίλεπτο, με αποτέλεσμα να μειώσει στο 64-54 του δεκαλέπτου.

Έτσι λοιπόν, η ΑΕΚ μπήκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο με ένα σημαντικό προβάδισμα νίκης. Προβάδισμα το οποίο και διεύρυναν στις αρχές του δεκαλέπτου χάρη στα καλάθια των Κουζμίνσκας και Μπράις, με τους γηπεδούχους να φτάνουν για πρώτη φορά στο +17 και το 76-59 στο 35'. Κάπου εκεί, κρίθηκαν τα πάντα, με τους Ροδίτες, στον εναπομείναντα χρόνο, να καταφέρνουν να μειώσουν στο τελικό 86-75.





Τα δεκάλεπτα: 26-21, 47-38, 64-54, 86-75.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.