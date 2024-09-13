Diamond League: Δεύτερος ο Καραλής- Τρίτος ο Τεντόγλου - Δείτε βίντεο

Τη δεύτερη θέση στο άλμα επί κοντώ στο Diamond League των Βρυξελλών κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής, ενώ ο την τρίτη θέση κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε το φετινό Diamond League ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος κατέλαβε τη 2η θέση στον τελικό του άλματος επί κοντώ στις Βρυξέλλες, στον 15ο και τελευταίο σταθμό του τουρνούα για τη σεζόν του 2024.

Ο Έλληνας χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην πρωτεύουσα του Βελγίου με άλμα στα 5,82μ. τα οποία και πέρασε με την πρώτη, και ενώ νωρίτερα είχε ξεπεράσει με την πρώτη προσπάθεια και το εμπόδιο των 5,62μ.

Το κρύο και η βροχή άφησαν τον Τεντόγλου στη 3η θέση του Diamond League

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες, η βροχή και το κρύο, δεν επέτρεψαν στον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικήσει την κορυφή στο Diamond League των Βρυξελλών.

Ο Έλληνας, χρυσός Ολυμπιονίκης ξεπέρασε τα 8 μέτρα στο τελευταίο άλμα του και κατέλαβε τη 3η θέση με την επίδοση των 8,15μ.

Νικητής αναδείχθηκε ο Τζαμαϊκανός Τατζέι Γκείλ που έφτασε στα 8,28μ., ενώ, ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ ήρθε δεύτερος με 8.16μ.

Πηγή: skai.gr

