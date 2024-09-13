Ντέμης Νικολαΐδης: Η γνώμη για Ηλιόπουλο- Ο παίκτης που διαλέγει από τις big-5:

Λογαριασμός
Ντέμης Νικολαΐδης: Η γνώμη για Ηλιόπουλο και ο παίκτης που θα διάλεγε από κάθε ομάδα του big-5:

Σε όλες τις ερωτήσεις των ακροατών του bwinΣΠΟΡ FM απάντησε, όπως πάντα στο τέλος της εκπομπής «Fair Play», ο Ντέμης Νικολαΐδης.  

Στην καθιερωμένη «ανάκριση» της Παρασκευής στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 υποβλήθηκε ο Ντέμης Νικολαΐδης.

Όπως πάντα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής «Fair Play» με τον Βάιο Τσούτσικα, ο εμβληματικός επιθετικός δέχθηκε ερωτήσεις των ακροατών.

Εξέφρασε λοιπόν την άποψή του για τους Λαμέλα-Στρακόσα, τους Τετέ-Πελίστρι, αλλά και τους Γουίλιαν και Τσάλοφ.

Και αφού επέλεξε την καλύτερη μεταγραφή φέτος, κατά τη γνώμη του, κατονόμασε έναν παίκτη από κάθε ομάδα του big-5 που θα ήθελε να τον πλαισιώνει όταν αγωνιζόταν.

