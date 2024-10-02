Ο Διονύσης Δεσύλλας εξήγησε στον bwinΣΠΟΡ FM γιατί ο Ντιέγκο Αλόνσο θα προβεί σε αλλαγές στο ματς με την Μπόρατς και επανέλαβε τη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να ξεκινήσει με νίκη στην Ευρώπη.

Για την ανάγκη να υπάρξει «φρεσκάρισμα» του Παναθηναϊκού σε επίπεδο προσώπων, ελέω και… Ολυμπιακού, στην 11άδα του στο αυριανό παιχνίδι με την Μπόρατς εστίασε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας.

«Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη στον Παναθηναϊκό, ενόψει Μπάνια Λούκα. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Αλόνσο σε επίπεδο 11άδας, ουσιαστικά έχει κάνει μια προπόνηση. Έχω την αίσθηση ότι θα πάμε σε rotation, νομίζω ότι είναι και αναγκαίο ενόψει ντέρμπι. Τρεις με τέσσερις αλλαγές έχω την αίσθηση ότι θα γίνουν. Για παράδειγμα Κώτσιρας, Μπακασέτας και Πελίστρι διεκδικούν μια θέση. Ο Μλαντένοβιτς παίζει συνέχεια, ίσως υπάρξει και εκεί αλλαγή. Όταν έχεις δύο ντέρμπι και ενδιάμεσα ένα ευρωπαϊκό ματς, κάπου πρέπει να κάνεις rotation. Δεν γίνεται και αλλιώς. Δεν μιλάμε για φουλ rotation, επαναλαμβάνω, θα καταλήξει σε τρεις με τέσσερις αλλαγές ο Αλόνσο», είπε μεταξύ άλλων.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι το «τριφύλλι» δείχνει να είναι μια ομάδα με καλή φυσική κατάσταση, με τους παίκτες του να μην μένουν από δυνάμεις σε κανένα παιχνίδι.

Παράλληλα ο Δεσύλλας επανέλαβε ότι το ματς στη Βοσνία έχει την δική του σημασία, γιατί πρέπει η ομάδα να προχωρήσει στο Conference League και χρειάζεται ένα νικηφόρο ξεκίνημα.

Ενώ ανέφερε ότι περίπου 500 φίλοι των «πράσινων» θα βρεθούν στις κερκίδες του γηπέδου στην Μπάνια Λούκα, για να υποστηρίξουν την ομάδα τους

