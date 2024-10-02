Την Πέμπτη (03/10) δεσπόζουν οι μονομαχίες στις διοργανώσεις της UEFA, με τους τρεις εκπροσώπους μας να τα δίνουν όλα για τη νίκη. Συντονιστείτε από νωρίς στους 94,6 για… ζέσταμα και όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε πριν τη σέντρα και το βράδυ καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε.

Πρώτος στη μάχη ρίχνεται ο Ολυμπιακός που στις 19:45 υποδέχεται την Μπράγκα, με στόχο τους πρώτους βαθμούς του στην League Phase του Europa League. Παράλληλα, συνδεόμαστε με το Βερολίνο όπου ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου του στην Euroleague, απέναντι στην Άλμπα.

Στις 22:00 η σκυτάλη περνά αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη Στεάουα Βουκουρεστίου για το Europa και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από την Μπάνια Λούκα στη Βοσνία, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference.

Όπως πάντα, το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, με ρεπορτάζ, σχόλια και ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές.

Πηγή: skai.gr

