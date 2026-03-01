Η ούτως ή άλλως έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώθηκε για τα καλά, με τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν και την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα τεταμένο σκηνικό στην περιοχή. Η ένταση αυτή δεν επηρεάζει μόνο την πολιτική και τη διπλωματία, αλλά πλέον αγγίζει άμεσα και τον αθλητισμό, με σημαντικές συνέπειες για τα διεθνή πρωταθλήματα μπάσκετ και κυρίως τη Euroleague.

Η ισραηλινή λίγκα μπάσκετ ανέστειλε άμεσα τη δράση της επ’ αόριστον, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή οργανωμένο σχέδιο εκκένωσης για τους ξένους αθλητές όλων των ομάδων. Από τις πρώτες ώρες της νέας κλιμάκωσης, οι παίκτες ενημερώθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα, λαμβάνοντας οδηγίες συγκέντρωσης σε προκαθορισμένο σημείο στην Ιερουσαλήμ.

Από εκεί προβλέπεται η μετακίνησή τους με ναυλωμένα οχήματα προς συνοριακά περάσματα γειτονικών χωρών, ώστε στη συνέχεια να προωθηθούν σε διαθέσιμα αεροδρόμια. Πρώτος σταθμός θεωρείται η Βουλγαρία, η οποία λειτουργεί ως προσωρινός «ασφαλής κόμβος» για τη συνέχιση των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Εξαίρεση αποτελεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι παίκτες της οποίας δεν βρίσκονταν στο Ισραήλ όταν ξεκίνησε η σύρραξη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, η ομάδα είχε λάβει προειδοποίηση για την επικείμενη έναρξη των επιχειρήσεων και κινήθηκε εγκαίρως, αποχωρώντας πριν από την τελευταία κλιμάκωση.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο και στη Euroleague, καθώς τόσο η Μακάμπι όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ υποχρεώνονται να αγωνιστούν εκτός ισραηλινού εδάφους. Η «ομάδα του λαού» μεταφέρει την έδρα της στο Βελιγράδι, ενώ το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη θα δώσει τα παιχνίδια του στη Σόφια.

Αυτό επηρεάζει άμεσα και τις ελληνικές ομάδες της Ευρωλίγκας, οι οποίες είχαν προγραμματισμένες αναμετρήσεις στο Ισραήλ. Με τα νέα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ στη Σόφια στις 2 Απριλίου για την 35η αγωνιστική, ενώ ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει επίσης στη βουλγαρική πρωτεύουσα στις 9 Απριλίου για την 37η αγωνιστική.

Παράλληλα, η Next Gen Euroleague τέθηκε σε αναστολή μέχρι νεωτέρας, έπειτα από τις ιρανικές επιθέσεις στο Άμπου Ντάμπι, όπου διεξάγονταν τα προκριματικά. Ο αγώνας της ομάδας Κ18 του Άρη Betsson με τη Μονακό διακόπηκε εν μέσω της αναταραχής, με την αποστολή να παραμένει ασφαλής στο ξενοδοχείο της. Η διοργάνωση δεσμεύτηκε να καλύψει τα έξοδα διαμονής και να οργανώσει πτήση επιστροφής στην Ελλάδα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πόσο στενά συνδέεται πλέον ο αθλητισμός με τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Με την κατάσταση να μεταβάλλεται διαρκώς, οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο και κανένα αγωνιστικό πλάνο δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Η Euroleague και συνολικά το ευρωπαϊκό μπάσκετ κινούνται σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, όπου η ασφάλεια αποτελεί τη μοναδική αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

