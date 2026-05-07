Σοκ στον Παναθηναϊκό!



Η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στους πράσινους για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Πρόκειται για μια απόφαση σοκ καθώς την ποινή αυτή, οι πράσινοι θα την εκτίσουν το ματς με τον ΠΑΟΚ της τελευταίας αγωνιστικής των εφετινών playoffs.

Δηλαδή, το τελευταίο επίσημο παιχνίδι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην ιστορική του έδρα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αναλυτικά η απόφαση:



«Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 03/05/2026, στο γήπεδο «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», για την 3η αγωνιστική των playoffs του Πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έρριψαν δύο (2) κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13, καθώς και

συνολικά πέντε (5) πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου, επέβαλε, με την υπ' αριθμό 16/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.



Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».

