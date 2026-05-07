Η πιο μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ είναι τώρα!

Από το περασμένο καλοκαίρι όταν και ξεκίνησε να «χτίζεται» η φετινή Ένωση, άπαντες στο «στρατόπεδο» της ομάδας είχαν στο μυαλό τους αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Τη συμμετοχή στο Final-4 του Basketball Champions League και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης!

Απόψε το βράδυ, στις 22:00, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ουνικάχα Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του θεσμού, θέλοντας να πάρει μια... άτυπη ρεβάνς για τον αποκλεισμό της από την ίδια φάση στο περσινό Final Four της Sunel Arena.



Σαν έτοιμη από καιρό για αυτό το τριήμερο, η Βασίλισσα ταξίδεψε στην Μπανταλόνα με την ψυχολογία στα ύψη και με εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο, θέλοντας το βράδυ του Σαββάτου (09/05) να στεφθεί πρωταθλήτρια του BCL στο «Palau Municipal d'Esports».

Οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να κάνουν μία ακόμη υπέρβαση στη φετινή σεζόν, μετά από εκείνη που έκαναν στα playoffs, όταν και απέκλεισαν στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς την «οικοδέσποινα», Μπανταλόνα. Απόψε, θα βρουν απέναντί τους την back-to-back πρωταθλήτρια με συμμετοχή στα τέσσερα τελευταία Final Four του θεσμού, με τους Ισπανούς να φαντάζουν - τουλάχιστον στα χαρτιά - ως το μεγάλο φαβορί, όχι μόνο για τον ημιτελικό, αλλά και για τον τίτλο.



Δίχως αγωνιστικές υποχρεώσεις από τις 25 Απριλίου, η ΑΕΚ είχε τον χρόνο να δουλέψει σκληρά και να βελτιώσει τομείς του παιχνιδιού της ενόψει της συμμετοχής της στο τουρνουά της καταλανικής πόλης. Με τον Τζέιμς Νάναλι να ξεπερνά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και να προπονείται κανονικά της προηγούμενες ημέρες, η Ένωση έχει καθαρό απουσιολόγιο και ο Σάλε μπορεί να υπολογίζει σε όλα τα «όπλα» του.

«Κανείς δεν θέλει να είναι το φαβορί, είναι δύσκολος αυτός ο ρόλος. Έχουν καλή ομάδα και πολλά τρόπαια. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι ένα κλικ χειρότεροι από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτεροι», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σάκοτα στη συνέντευξη Τύπου των ομάδων πριν το μεγάλο παιχνίδι, με τον αρχηγό των «κιτρινόμαυρων», Δημήτρη Φλιώνη, να προσθέτει πως: «Κι εγώ και όλη η ομάδα νιώθουμε ότι φέτος είμαστε πιο έμπειροι. Αναπτυχθήκαμε ως ομάδα και νιώθουμε πιο έτοιμοι να διεκδικήσουμε το τρόπαιο σε αυτό το Final Four».

Πράγματι, η Ουνικάχα Μάλαγα διαθέτει μεγαλύτερο μπάτζετ, βάθος και ποιότητα στο ρόστερ της, ενώ, έχει διατηρήσει μεγάλο μέρος του κορμού της - συν τον προπονητή - εδώ και αρκετά χρόνια. Με επτά τίτλους σε Ισπανία, Ευρώπη και Διηπειρωτικά, το σύνολο του Ίμπον Ναβάρο φαντάζει να έχει τον πρώτο λόγο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, παρουσιάζει μεγάλη αγωνιστική πτώση στην απόδοσή της, έχοντας έξι ήττες στα επτά τελευταία παιχνίδια της στην ACB, ενώ, στο τελευταίο παιχνίδι της πριν το Final Four που αναβλήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων, βρισκόταν πίσω στο ημίχρονο με σκορ 53-33 από την Μπανταλόνα!

Στα αγωνιστικά, ο σύλλογος της Ανδαλουσίας ταξίδεψε με όλους τους παίκτες της, παρά το γεγονός πως οι Κίλιαν Τιλί, Κρις Ντουάρτε και Νιχάντ Ντζέντοβιτς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Οι δύο πρώτοι δίνονται αμφίβολοι και οι πιθανότητες συμμετοχής στον ημιτελικό είναι υπέρ τους, ενώ, δεν ισχύει το ίδιο για τον 36χρονο έμπειρο γκαρντ.

«Το μόνο που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη αποκλειστικά σε αυτό το παιχνίδι», δήλωσε ο κόουτς Ναβάρο στη συνέντευξη Τύπου και ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε χρήσει φαβορί την ΑΕΚ, θέλοντας να βγάλει την έξτρα πίεση από τους ώμους της ομάδας του.

Όσον αφορά τη μάχη της εξέδρας, διότι και αυτή έχει τη δική της σημασία, η ΑΕΚ είναι εκείνη που θα την κερδίσει, αφού, θα έχει στο πλευρό της περίπου 700 φίλους που είτε έκαναν το ταξίδι από την Αθήνα, είτε έφτασαν στην Μπανταλόνα από άλλες περιοχές της Ισπανίας.

