Daily Record: «Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη διεκδίκηση του Ντέσερς»

Σύμφωνα με τη Daily Record, ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Σίριλ Ντέσερς, του επιθετικού των Ρέιντζερς.

Φυσικά, η Daily Record αναφέρει ότι η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή για συμβόλαιο ύψους 1.8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, αλλά η πρώτη της προσφορά των 5 εκατομμυρίων ευρώ για αγορά του 30χρονου Βέλγου απορρίφθηκε από τους Σκωτσέζους.

Η Daily Record σημειώνει ότι οι Ρέιντζερς παραμένουν σταθεροί στην εκτίμηση της αξίας του Ντέσερς, ενώ παρακολουθούν στενά την κατάσταση ενόψει της λήξης της μεταγραφικής περιόδου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.