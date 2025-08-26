Λογαριασμός
Daily Record: «Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη διεκδίκηση του Ντέσερς»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Record, ο Παναθηναϊκός εξετάζει την απόκτηση του επιθετικού των Ρέιντζερς, Σίριλ Ντέσερς

Ντέζερς

Σύμφωνα με τη Daily Record, ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Σίριλ Ντέσερς, του επιθετικού των Ρέιντζερς.

Φυσικά, η Daily Record αναφέρει ότι η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή για συμβόλαιο ύψους 1.8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, αλλά η πρώτη της προσφορά των 5 εκατομμυρίων ευρώ για αγορά του 30χρονου Βέλγου απορρίφθηκε από τους Σκωτσέζους.

Η Daily Record σημειώνει ότι οι Ρέιντζερς παραμένουν σταθεροί στην εκτίμηση της αξίας του Ντέσερς, ενώ παρακολουθούν στενά την κατάσταση ενόψει της λήξης της μεταγραφικής περιόδου.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
