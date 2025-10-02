Ο Ολυμπιακός άνοιξε τη σεζόν με το πιο ηχηρό μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν, επικρατώντας της πρωταθλήτριας Βουλιαγμένης 14-11 στον τελικό του Σούπερ Καπ πόλο γυναικών.

Σε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές, οι «ερυθρόλευκες» έδειξαν ψυχραιμία και στο τελευταίο δεκάλεπτο με όπλο την άμυνά τους, όπου δεν δέχθηκαν γκολ (!) και έκαναν επιμέρους 3-0, κατέκτησαν τον 336ο τίτλο του Ολυμπιακού στα ομαδικά αθλήματα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και με τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη άνοιξε το σκορ (1-0). Η Βουλιαγμένη όμως αντέδρασε άμεσα, με την Τζούστρα να ισοφαρίζει σε 1-1 και στη συνέχεια τις Ξενάκη και Φουντωτού να εκμεταλλεύονται τις φάσεις με παίκτρια παραπάνω, φέρνοντας τον ΝΟΒ μπροστά με 3-1.

Ο Ολυμπιακός έδειχνε να δυσκολεύεται στην παίκτρια παραπάνω (0/2) την ώρα που η Βουλιαγμένη ήταν πιο αποτελεσματική (2/4), με το σκορ οκταλέπτου να είναι 4-3 υπέρ του ΝΟΒ.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός και το παιχνίδι ένα πραγματικό ντέρμπι. Η Πλευρίτου ισοφάρισε σε 4-4 εκμεταλλευόμενη την παίκτρια παραπάνω, ενώ λίγο αργότερα η Σάντα, με το δεύτερο προσωπικό της τέρμα, έβαλε ξανά τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ (5-4). Η Βουλιαγμένη δεν άργησε να απαντήσει με τη Μουλχάουζεν, που έφερε το ματς στα ίσα (5-5).

Οι «ερυθρόλευκες» πήραν εκ νέου προβάδισμα με την Σιούτη, έπειτα από ασίστ της Σάντα, αξιοποιώντας για πρώτη φορά σωστά τον παίκτη παραπάνω (6-5). Η Μουλχάουζεν ωστόσο βρήκε ξανά δίχτυα με εντυπωσιακό σουτ στο τέλος της επίθεσης και ισοφάρισε (6-6), πριν πετύχει και δεύτερο γκολ με δυνατή εκτέλεση, βάζοντας προσωρινά τον ΝΟΒ μπροστά (7-6). Στο φινάλε του ημιχρόνου, η Βάσω Πλευρίτου με ψύχραιμη εκτέλεση σημείωσε το δεύτερο προσωπικό της τέρμα και διαμόρφωσε το 7-7, που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Το τρίτο οκτάλεπτο ξεκίνησε πιο υποτονικά, όμως σύντομα οι δύο ομάδες ανέβασαν ρυθμό και βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Άντριους σκόραρε με όμορφο αριστερό φαλτσαριστό σουτ στον παίκτη παραπάνω (8-7), πριν η Βάσω Πλευρίτου με γρήγορη επίθεση κάνει το 9-7. Η Βουλιαγμένη μείωσε με την Ξενάκη (9-8) και ισοφάρισε χάρη στη Μουλχάουζεν (9-9). Στο φινάλε, η Νίνου άνοιξε λογαριασμό με δυνατή εκτέλεση από αριστερά, διαμορφώνοντας το 11-11 στο τέλος της περιόδου.

Κι εκεί που όλα έδειχναν πως το ματς θα κριθεί στις λεπτομέρειες, ο Ολυμπιακός βρήκε το μυστικό της επιτυχίας: την άμυνα. Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι «ερυθρόλευκες» έπαιξαν υποδειγματικά πίσω, δεν δέχθηκαν ούτε ένα γκολ και με ψυχραιμία στην επίθεση σφράγισαν τη νίκη επικρατώντας 14-11.Έτσι κατέκτησαν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά γιατί αποτελούν την κορυφαία δύναμη του ελληνικού γυναικείου πόλο.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 4-4, 0-3.

ΝΟ Βουλιαγμένης: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Τζούστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάσεβιτς.

Ολυμπιακός: Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Διρχαλίδου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.