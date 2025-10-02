Νέα προσθήκη στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και αρκετό καιρό στον οργανισμό του «τριφυλλιού» αναμένεται να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τη στελέχωση του διοικητικού οργανογράμματος.

Σε πρώτη φάση λοιπόν η συμφωνία των «πρασίνων» με τον Φράνκο Μπαλντίνι είναι οριστική και τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι ανακοινώσεις.

Ο 64χρονος Ιταλός θα αναλάβει χρέη συμβούλου επί των ποδοσφαιρικών θεμάτων, καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο κομμάτι, με «προϋπηρεσία» σε Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης και Τότεναμ.

