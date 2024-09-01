Conference League: Το γήπεδο που η New Saints θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός, στη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία στο Conference League, θα ταξιδέψει για πρώτη φορά στην Ουαλία, όπου η New Saints, κατάφερε για πρώτη φορά να φτάσει στην τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι New Saints πέτυχαν την ιστορική πρόκριση απέναντι στην FK Panevezys στο γήπεδό τους, Park Hall, με τεχνητό χλοοτάπητα και χωρητικότητα 3.000 θέσεων. Ωστόσο, τα εντός έδρας παιχνίδια τους στη φάση των ομίλων δεν θα διεξαχθούν εκεί.

Για περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.