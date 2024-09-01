«Ξινό» βγήκε στον Νταβίντ Νέρες το νικηφόρο αποτέλεσμα της Νάπολι επί της Πάρμα, στο οποίο μάλιστα είχε και ασίστ στο 2-1 που έκρινε το παιχνίδι.

Ο Ολλανδός εξτρέμ έπεσε θύμα ληστείας κατά την αποχώρησή του από το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα». Συγκεκριμένα, ο Νέρες βρισκόταν στο αυτοκίνητό του και όδευε προς το σπίτι του, όταν ορισμένα άτομα τον περικύκλωσαν.

Οι ληστές, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του ποδοσφαιριστή και του έκλεψαν ορισμένα προσωπικά αγαθά που είχε μέσα σε αυτό, χωρίς να τον πειράξουν.

Ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία και τον σύλλογο, ενώ κατευθύνθηκε στη συνέχεια στο ξενοδοχείο που διαμένει. Μάλιστα, τα ρεπορτάζ από τη Νάπολη τονίζουν πως ο ίδιος βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, αφού τρόμαξε από το όλο συμβάν και από το γεγονός πως έπεσε θύμα ληστείας υπό την απειλή όπλου.

