Formula 1: Αφεντικό στο σπίτι της η Ferrari με σούπερ τακτική και Λεκλέρ νικητή

Είναι το σπίτι της και κάνει κουμάντο σε αυτό! Το Γκραν Πρι της Μόντσα αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικές αγώνες στη Formula 1. Τρομερή ατμόσφαιρα, πάθος στις κερκίδες και το… κόκκινο της Ferrari να κυριαρχεί. Όπως κυριάρχησε και ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική τακτική της Scuderia και πανηγύρισε την τρίτη φετινή του νίκη. Κάτι που ασφαλώς γιορτάστηκε δεόντως από την ομάδα, τον κόσμο και τον ίδιο τον Μονεγάσκο πιλότο.

Όσο καλή ήταν η τακτική της ιταλικής ομάδας, άλλο τόσο απογοητευτική αποδείχτηκε αυτή της McLaren. Σε ένα Γκραν Πρι που φαινόταν ότι είχε το πάνω χέρι και όλα τα φόντα να κυριαρχήσει, έπεσε στην παγίδα της Ferrari και τελικά συμβιβάστηκαν στο 2-3. Σίγουρα, ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα, με Πιάστρι και Νόρις να τερματίζουν στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα, αλλά θα μπορούσαν όλα να έχουν εξελιχθεί διαφορετικά.

Ο Κάρλος Σάινθ, επίσης, με Ferrari τερμάτισε στην 4η θέση με τους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν να ακολουθούν, με τον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή να είναι φανερά προβληματισμένος σε ένα ακόμη Γκραν Πρι. Βέβαια, τον τίτλο δεν τον χάνει, αλλά τα σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν ίσως είναι και ένα μήνυμα για του χρόνου. Διότι το +62 του Ολλανδού από τον Νόρις, δύσκολα θα καλυφτεί.

Nτέρμπι για την πρωτιά στη βαθμολογία θα έχουμε πάντως σε αυτή των κατασκευαστών. Εκεί που η Red Bull Racing βρίσκεται μόλις στο +8 πλέον και η McLaren έρχεται με φόρα. Στο -33 από την κορυφή η Ferrari που θα πάρει δεδομένα το… πόντιουμ στους κατασκευαστές, αλλά μένει να φανεί αν μπορεί να κάνει ένα ντεμαράζ. Έστω και για τη 2η θέση…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.