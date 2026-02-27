Conference League: Η ώρα της... εκδίκησης για την ΑΕΚ – Κόντρα στην Τσέλιε στους «16»

Η ΑΕΚ κληρώθηκε με την Τσέλιε και η κληρωτίδα της Νυόν επιτρέπει στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς σε δυο παιχνίδια να πάρει εκδίκηση για το πάθημα του περασμένου Οκτώβρη, όταν η «Ένωση» ηττήθηκε 3-1 στο μεταξύ τους ματς στη Σλοβενία, στη League Phase.

Σε πολύ διαφορετική κατάσταση από εκείνο το χρονικό σημείο όπου όλα είχαν γίνει λάθος για την ελληνική ομάδα, το «κιτρινόμαυρο» σύνολο μπορεί να βλέπει και αρκετά πιο μακριά στη φετινή διοργάνωση, βάσει και του path που έχει προκύψει.

Εφόσον η ΑΕΚ καταφέρει να βρεθεί στα προημιτελικά, εκεί θα κοντραριστεί με τον νικητή του Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ, για τα ημιτελικά θα πρέπει να περιμένει της κόντρας των νικητών από τα ζευγάρια Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς και Ριέκα – Στρασβούργο.

Έχοντας μείνει άνετη το τελευταίο διάστημα λόγω και της απευθείας πρόκρισης στους «16» του Conference League, η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με την Τσέλιε αρχικά επί σλοβένικου εδάφους στις 12 Μαρτίου, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 19 του ίδιου μήνα στην Allwyn Arena.

Αναλυτικά η κλήρωση των «16» του Conference League:

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Τσέλιε - ΑΕΚ

Φιορεντίνα - Ράκοφ

Ριέκα - Στρασβούργο

