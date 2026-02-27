Champions League: Τιτανομαχία Ρεάλ-Σίτι στους «16»

Τιτανομαχία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε η κληρωτίδα της φάσης των «16» του Champions League.

Ο Ράκιτιτς έβγαλε το εν λόγω ζευγάρι, το οποίο είναι αναμφίβολα το μεγαλύτερο που προέκυψε στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σίγουρα, μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει σε όλα τα ζευγάρια, ενώ τα περισσότερα είναι αμφίρροπα.

Η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη, Ιωαννίδη θα κοντραριστεί με την Μπόντο, με την νικήτρια του εν λόγω ζευγαριού να μονομαχεί στα προημιτελικά με το ζευγάρι Λεβερκούζεν-Άρσεναλ.

Το Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι τραβάει επίσης τα βλέμματα, ενώ μεγάλο ενδιαφέρουν έχουν τόσο το Νιούκαστλ-Λίβερπουλ, όσο και το Ατλέτικο-Τότεναμ.

Φαβορί δείχνουν να έχουν τα ζευγάρια Γαλατά-Λίβερπουλ και Αταλάντα-Μπάγερν.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»



Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι

Μπόντο/Γκλιμτ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα

Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ

Αταλάντα-Μπάγερν Μονάχου

Λεβερκούζεν-Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στο ταμπλό μέχρι τον τελικό:

