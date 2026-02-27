Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως δεν είχε κάποια προτίμηση ανάμεσα σε Μπέτις και Μίντιλαντ και θα μπορεί να εκμαιεύσει πληροφορίες για τους Ανδαλουσιάνους από τον Χοακίν, τον προπονητή τερματοφυλάκων, αφού βρισκόταν στην ομάδα της Σεβίλλης.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV:

«Η Μπέτις είναι καλή ομάδα, με καλό προπονητή και καλούς παίκτες, θα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν είχα κάποια προτίμηση. Ο Χοακίν, ο προπονητής τερματοφυλάκων ήταν στην Μπέτις. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας.

Ο Πελεγκρίνι είναι εξαιρετικός προπονητής, του αρέσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού με κατοχή της μπάλας. Θα είναι επικίνδυνο αν βρει ρυθμό, αλλά μπορεί να γίνει και πλεονέκτημα για τον αντίπαλο με τις αντεπιθέσεις, θα το έχουμε στο μυαλό μας.

Θα προτιμούσα το δεύτερο ματς εντός έδρας, αφού δεν υπάρχει το πλεονέκτημα του εκτός έδρας γκολ. Ωστόσο, ξέρουμε ότι θα έχουμε τη στήριξη των οπαδών μας.

Έχουμε θέματα για τη μάχη με την Μπέτις, αλλά έχουμε και τρία πολύ σημαντικά ματς πριν από αυτό. Με Άρη, ΟΦΗ και Λεβαδειακό. Δεν μπορεί να μας απασχολεί από τώρα το παιχνίδι με την Μπέτις».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.