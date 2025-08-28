Βιτόρια: «Ανεβήκαμε επίπεδο στην Ευρώπη, να χτίσουμε νοοτροπία νικητή»

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, στη ρεβάνς του μεταξύ τους 2-1 από το πρώτο ματς και εξασφάλισε την παρουσία του στην League Phase του φετινού Europa League.

Μετά την αναμέτρηση, ο Ρουί Βιτόρια στάθηκε στην ωριμότητα που έδειξε η ομάδα του, τονίζοντας πως είναι πολύ σημαντικό που θα παίξει σε υψηλότερου επιπέδου διοργάνωση σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Παράλληλα, απέφυγε να σχολιάσει τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, επισημαίνοντας ότι δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό το θέμα χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί.



Αναλυτικά όσα είπε:



Θεωρώ ότι δείξαμε ότι είμαστε ώριμη ομάδα και προσαρμοζόμαστε σε κάθε κατάσταση. Είχαμε το πλεονέκτημα του πρώτου αγώνα και ελέγξαμε τον αντίπαλο γιατί δεν μπόρεσε να μας διασπάσει παρά το γεγονός ότι είχε την μπάλα στα πόδια.



Εμείς είχαμε ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να βάλουμε γκολ και να τελειώσουμε το παιχνίδι. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια σε όλους γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός θα παίζει Ευρώπη του χρόνου και μεγαλώνει το κύρος της ομάδας αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο για όλη τη στήριξη. Τόσο σε όσους ήρθαν όσο και σε όσους είδαν το ματς από μακριά. Σε κάθε περίπτωση η ουσία είναι ότι δείξαμε ωριμότητα και καταφέραμε να προκριθούμε.

Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα. Δείξαμε μια πρόοδο και θέλουμε να χτίσουμε νοοτροπία πρωταθλητή. Ανεβήκαμε επίπεδο στην Ευρώπη, το θέλαμε πάρα πολύ, το κυνηγήσαμε και δείξαμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε αντίπαλο και αυτό μας αφήνει ικανοποιημένους. Είμαι χαρούμενος που προπονώ αυτά τα παιδιά και θέλω να καταφέρουμε πολλά στο μέλλον. Είναι σημαντικό όμως και για την Ελλάδα που έχουμε πολλές ομάδες στην Ευρώπη γιατί αυτό βοηθάει τους πάντες, ώστε να υπάρξουν περισσότερες επιτυχίες με πιο εύκολες κληρώσεις.



Συγκεκριμένα δε θέλω να μιλήσω για τον Ιωαννίδη καθώς δε μου αρέσει να μιλάω όταν κάτι δεν έχει οριστικοποιηθεί. Γενικά κάναμε μεταγραφές που θέλαμε και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί έχουν έρθει νεαροί ποδοσφαιριστές, με θέληση να σταθούν σε υψηλό επίπεδο και να κερδίσουν τίτλους που μαζί με τους υπάρχοντες μπορούν να πάνε πολύ ψηλά την ομάδα, η οποία έχει δύο ισάξιες ενδεκάδες αυτή τη στιγμή.

