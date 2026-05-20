CIES: Φουλ «κιτρινόμαυρη» η κορυφαία 11άδα της σεζόν με πέντε παίκτες της ΑΕΚ

Το CIES Football Observatory ανέδειξε την κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να έχει την τιμητική της με πέντε «κιτρινόμαυρες» συμμετοχές

Στρακόσια Ρέλβας

Η σεζόν της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε και επίσημα, με την ΑΕΚ να κάθεται και πάλι στον θρόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το συνολικά 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Το CIES Football Observatory ανέδειξε την κορυφαία 11άδα της σεζόν, με ιδιαίτερα έντονο το «κιτρινόμαυρο» στοιχείο, καθώς η Ένωση είχε πέντε πρεσβευτές.

11άδα Super League

Συγκεκριμένα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που βρέθηκαν στην καλύτερες 11άδα της χρονιάς είναι οι Θωμάς Στρακόσα, Λάζαρος Ρότα, Φιλίπε Ρέλβας, Ορμπελίν Πινέδα και Λούκα Γιόβιτς.

Από τον ΠΑΟΚ υπήρξαν τρεις παίκτες με Ράχμαν Μπάμπα, Γιάννη Κωνσταντέλια και Τάισον, από τον Ολυμπιακό δύο Λορέντσο Πιρόλα και Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ μία εκπροσώπηση είχε και ο Λεβαδειακός με τη συμμετοχή του Ιωάννη Κωστή.

Το CIES Football Observatory για να βγάλει αυτή την 11άδα λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις των παικτών, τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχαν οι παίκτες και τον χρόνο παιχνιδιού.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Super League ΑΕΚ
