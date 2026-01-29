Σημερινή απόφαση των Ιταλών υπουργών Παιδείας και Εσωτερικών προβλέπει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στην είσοδο των σχολείων της χώρας, με φορητά μηχανήματα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα των διευθυντών σχολείων και άδεια των νομαρχών, με στόχο να μην μπορούν μαθητές να εισέρχονται με μαχαίρια ή όπλα στις σχολικές αίθουσες. Για τους ελέγχους αυτούς, δεν θα απαιτείται προειδοποίηση και το συγκεκριμένο μέτρο πρόκειται να ενταχθεί σε ειδικό νόμο.

Η πειραματική χρήση των μηχανημάτων ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων ξεκίνησε ήδη από την ευρύτερη περιοχή της Νάπολης και τώρα πρόκειται να επεκταθεί σε πολλές άλλες περιφέρειες της χώρας. H απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων δόθηκε ήδη και στην πόλη Λα Σπέτσια -κοντά στην Γένοβα- όπου, σε σχολική αίθουσα, στις 16 Ιανουαρίου ένας 18χρονος μαθητής μαχαιρώθηκε θανάσιμα.

Στην απόφαση των Ιταλών υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας αναφέρεται ότι «η ασφάλεια είναι προϋπόθεση της πραγματικής ελευθερίας» και ότι «και στα σχολεία, πλέον, γίνονται αισθητές οι επιπτώσεις των προβληματικών φαινομένων περιθωριοποίησης και παρανομίας που καταγράφονται στον κοινωνικό ιστό και οι οποίες απαιτούν συντονισμένη, θεσμική απάντηση».

Πηγή: skai.gr

